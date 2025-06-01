Легенда Барселони назвав наступного володаря "Золотого м'яча"

Легендарний футболіст Барселони Роналдіньо назвав наступного володаря нагороди "Золотий м'яч". Він обрав молодого таланта "каталоців".

Восени 2025 року відбудеться щорічна церемонія вручення "Золотого м'яча". Роналдіньо спрогнозував можливого майбутнього володаря трофею, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

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Кого Роналдіньо вважає претендентом на нагороду

Легенда вважає, що Ламін Ямаль забере "Золотий м'яч" і назвав його неймовірним талантом.

Мені подобається спостерігати за ним, бо він винахідливий гравець. Якщо він продовжуватиме наполегливо працювати, то стане великою зіркою. Ямаль буде наступним володарем "Золотого м’яча", це точно,

– сказав Роналдіньо.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 55 матчів за Барселону, у яких забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.

Відзначимо, що у минулому році футболіст виборов Трофей Копа.