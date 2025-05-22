"Усик показав, що це не головне": ексчемпіон світу назвав бійця, який стане королем хевівейту

Протягом останнього десятиліття в "королівській" ваговій категорії домінували боксери, яким зараз 35 років і більше. Незабаром кар'єру має закінчити й Олександр Усик, тож у хевівейті відбудеться різка зміна поколінь.

Через це постає питання в поціновувачів боксу, хто ж буде домінувати в майбутньому в надважкому дивізіоні. Своєю думкою щодо цього поділився колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

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Приємне визнання для проспекта

Британець виділив свого земляка Мозеса Ітауму, якого часто порівнюють з Майком Тайсоном. Він вважає, що у 20-річного боксера є всі дані, щоб стати новою зіркою боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Мозес – найбільша зірка британського боксу. Він – майбутнє. Я завжди думав, що його може стримувати розмір, але він досить хороший. Олександр Усик показав, що розмір – це не головне. Мозес ще хлопець. Я бачу в ньому потенціал,

– сказав Белью.

Зазначимо, що Мозес Ітаума дебютував на професійному рівні на початку 2023 року. Всього він провів 11 боїв, у яких здобув усі перемоги (9 нокаутом).

Довідка. Наступний поєдинок юного британця відбудеться вже 24 травня. Його суперником стане досвідчений американець Майк Балоган.

Нагадаємо, що раніше Тоні Белью зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, в якому на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.