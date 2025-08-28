Президента Динамо зацікавила кандидатура французького тренера, який працював у Реалі. Він може зайняти місце Олександра Шовковського, якщо той провалить завдання на сезон.

Київське Динамо розчарувало фанатів на початку сезону 2025-2026. Через невдачі у єврокубках підвищилась ймовірність зміни головного тренера киян, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

До теми Лідер Динамо близький до переходу в чемпіонат Іспанії

Хто може очолити Динамо?

"Біло-сині" вилетіли з Ліги чемпіонів від Пафоса, а в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи поступились Маккабі Тель-Авів (1:3). Матч-відповідь проти ізраїльтян Динамо зіграє 28 серпня в Любліні.

Напередодні цієї зустрічі до табору киян прибув французький тренер Давід Беттоні. Спеціаліст спостерігав за тренуванням команди і планує відвідати саму гру проти Маккабі.

Джерело повідомляє, що президент клубу Ігор Суркіс запропонує Беттоні стати консультантом в Динамо. В перспективі ж Давід може стати головним тренером киян, якщо Олександр Шовковський провалить виступи в УПЛ та єврокубках.

Відзначимо, що Беттоні не має великого досвіду роботи самостійним тренером. В його активі лише швейцарський Сьон та туніський Афрікан. Втім Давід запам'ятався роботою в штабі Зінедіна Зідана.

Читайте також Далі без легенд: в Динамо полетіли голови після ганьби в єврокубках

З 2016 по 2021 роки він був асистентом француза в Реалі та допоміг йому виграти три Ліги чемпіонів. Перед цим Беттоні сім років керував молодіжною командою Кана.

Динамо вже забезпечило собі євроосінь, тому в разі вильоту від Маккабі гратиме в основному етапі Ліги конференцій. Якщо ж киянам вдасться оформити камбек проти ізраїльтян, то вони потраплять в аналогічну стадію Ліги Європи.

Минулого сезону Шовковський привів Динамо до чемпіонства в УПЛ. В поточному ж сезоні "біло-сині" ще не втрачали очок в чемпіонаті – три перемоги у трьох іграх.