Президента Динамо заинтересовала кандидатура французского тренера, который работал в Реале. Он может занять место Александра Шовковского, если тот провалит задачу на сезон.

Киевское Динамо разочаровало фанатов в начале сезона 2025-2026. Из-за неудач в еврокубках повысилась вероятность смены главного тренера киевлян, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Кто может возглавить Динамо?

"Бело-синие" вылетели из Лиги чемпионов от Пафоса, а в последнем раунде квалификации Лиги Европы уступили Маккаби Тель-Авив (1:3). Ответный матч против израильтян Динамо сыграет 28 августа в Люблине.

Накануне этой встречи в лагерь киевлян прибыл французский тренер Давид Беттони. Специалист наблюдал за тренировкой команды и планирует посетить саму игру против Маккаби.

Источник сообщает, что президент клуба Игорь Суркис предложит Беттони стать консультантом в Динамо. В перспективе же Давид может стать главным тренером киевлян, если Александр Шовковский провалит выступления в УПЛ и еврокубках.

Отметим, что Беттони не имеет большого опыта работы самостоятельным тренером. В его активе лишь швейцарский Сьон и тунисский Африкан. Впрочем, Давид запомнился работой в штабе Зинедина Зидана.

С 2016 по 2021 годы он был ассистентом француза в Реале и помог ему выиграть три Лиги чемпионов. Перед этим Беттони семь лет руководил молодежной командой Кана.

Динамо уже обеспечило себе евроосень, поэтому в случае вылета от Маккаби будет играть в основном этапе Лиги конференций. Если же киевлянам удастся оформить камбэк против израильтян, то они попадут в аналогичную стадию Лиги Европы.

В прошлом сезоне Шовковский привел Динамо к чемпионству в УПЛ. В текущем же сезоне "бело-синие" еще не теряли очков в чемпионате – три победы в трех играх.