2009-2013 Киевское Динамо разочаровывает фанатов своими выступлениями в еврокубках. "Бело-синие" уже вылетели из Лиги чемпионов, а теперь боизьки к провалу в Лиге Европы. Поэтому в стане Динамо назревают кадровые изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Динамо Киев Inside.

Кто уйдет из Динамо?

После поражения от Маккаби (1:3) зашаталось кресло под Александром Шовковским. Впрочем пока об отставке тренера речи нет, зато руководство клуба уже избавилось от двух человек.

Речь об экс-игроках Динамо Евгения Хачериди и Артема Кравца. Первый работал в отделе скаутинга, тогда как Кравец был советником президента клуба Игоря Суркиса по вопросам детско-юношеского футбола.

Сообщается, что оба больше не являются работниками Динамо. Напомним, что Хачериди и Кравец вместе играли в киевском клубе в течение восьми сезонов, получив три чемпионства УПЛ и два Кубка.

28 августа Динамо попытается взять реванш у Маккаби в раунде плей-офф Лиги Европы. Если же киевляне вылетят от тель-авивцев, то сыграют в основной стадии Лиги конференций.

При этом на внутренней арене Динамо не имеет проблем. В прошлом сезоне киевляне стали чемпионами, а после трех туров текущего чемпионата лидируют в турнирной таблице, выиграв все три встречи.