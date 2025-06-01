УЄФА визначила найкращого футболіста фіналу ЛЧ: ним став 19-річний гравець
- 19-річний Дезіре Дуе з ПСЖ визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів, забивши два голи та зробивши асист.
- ПСЖ вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, здолавши Інтер з рахунком 5:0.
- У сезоні 2024/2025 Дуе зіграв 54 матчі за ПСЖ, забив 15 голів і зробив 16 результативних передач.
- ПСЖ став першим клубом, який виграв фінал єврокубкового турніру з різницею в п’ять голів.
За підсумками фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначила найкрашого гравця матчу. Ним став 19-річний футболіст ПСЖ.
У суботу, 31 травня, відбувся фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру, а саме Ліги чемпіонів. Володарем трофею став французький Парі Сен-Жермен, здолавши Інтер з рахунком 5:0.
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Кого обрали найкращим гравцем матчу
19-річний французький форвард ПСЖ Дезіре Дуе став володарем нагороди, оформивши дубль і зробивши гольову передачу, пише 24 канал з посиланням на УЄФА.
Два забиті м’ячі та асист у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у такому юному віці – це вражає. Він продемонстрував неймовірну зрілість, був щедрим у грі, віддавши м’яч Хакімі, і проявив велику самовіддачу в захисті,
– зазначили в УЄФА.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Дезіре Дуе зіграв 54 матчі за ПСЖ, у яких забив 15 голів і віддав 16 результативних передач.
Відзначимо, що паризький клуб вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів, а також першим клубом в історії єврокубкового турніру, який виграв фінал із різницею в п’ять голів.