Магучіх і не тільки: не всі це знають, але відомі українські олімпійці мають військові звання

Видатні українські атлети не лише підкорюють світові спортивні вершини, а й служать Україні у лавах Збройних Сил та інших силових структур. Від Ярослави Магучіх до Ольги Харлан – їхні спортивні досягнення поєднуються з відданістю країні.

Спортсмени, які виступали за армійські клуби (ЦСКА, Динамо), офіційно зараховувалися на службу, тренувалися та змагалися, маючи військові або спеціальні звання. Атлети отримування звання за видатні спортивні досягнення чи представлення держави на міжнародному рівні, але лише в межах юридично оформленої служби. Детальніше про таких спортсменів розповідає 24 Канал.

Хто з українських спортсменів має військове звання?

Ярослава Магучіх

Має військове звання – молодший сержант Збройних сил України.

У жовтні 2019 року в пресцентрі "АрміяInform" Магучіх, срібна призерка турніру в Досі та рекордсменка світу серед юніорів, оголосила про новий етап у своїй кар'єрі. Вона розповіла, що підписання контракту зі Збройними Силами України дало їй нові можливості для професійного розвитку.

Полковник Анатолій Пелих (на той час начальник відділу організації спортивної діяльності та міжнародних зв'язків Управління фізичної культури і спорту МО України) інформував, що у 2020 році спортсменка вирушила на тренувальні збори до Португалії у званні солдата.

За його словами, Магучіх представляє Україну як військовослужбовиця.



Ярослава Магучіх на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським / Фото Офіс Президента

Парвіз Насібов

Борець народився в Азербайджані, але вже багато років виступає за Україну на міжнародних змаганнях і вважає її своєю домівкою.

В інтерв'ю для ютуб-каналу LB Live Насібов розповів, що йому неодноразово пропонували змінити громадянство та виступати за іншу країну, навіть на кращих умовах, але він відчуває до України щиру любов і підтримку від народу, яку неможливо замінити.

Спортсмен додав, що виріс в Україні й не проміняє її ні на що, а фінанси для нього не головне, адже є речі набагато важливіші за гроші.

Український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор 2020 та 2024 років, є військовослужбовцем у Збройних Силах України. Станом на 2021 рік він мав звання старшого солдата.



Парвіз Насібов з українськими захисниками / Фото інстаграм Парвіза Насібова

Станіслав Горуна

Відомий український каратист, станом на 2021 рік мав звання солдата та проходив службу як спортсмен у Навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у Львові.

Після початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників він не лише продовжує службу як військовослужбовець, а й вирішив допомогти армії фінансово, виставивши на продаж свою бронзову медаль.

Жан Беленюк

Борець має звання старшого лейтенанта Збройних Сил України, яке йому було присвоєно в серпні 2021 року після здобуття перемоги на Олімпійських іграх у Токіо. Він служить як армійський спортсмен і представляє Центральний спортивний клуб ЗСУ (ЦСКА).

Беленюк, окрім спортивної кар'єри та служби, є народним депутатом України і отримав нагородний пістолет ПМ від Міністерства оборони.

Він працював спортсменом-інструктором у Центральному спортивному клубі армії ЗСУ.



Жан Беленюк отримав військове звання / Фото Міноборони

Ольга Харлан

35-річна українська фехтувальниця Ольга Харлан, бронзова призерка Олімпіади-2024, розкрила, що має стосунок до СБУ. Деталі спортсменка розповіла в інтерв'ю Анатолія Анатоліча на ютуб-каналі "Зе Інтерв'юер".

Як виявилося, олімпійська чемпіонка офіційно працює в СБУ – на посаді в Національній академії відомства.

Вона виступала за спортивні клуби "Спартак" і "Динамо" з Миколаєва та у 2012 році увійшла до десятки найсильніших спортсменів ФСТ "Динамо" України з олімпійських видів спорту.

12 серпня 2024 року Ольга Харлан передала на благодійний аукціон шаблю, якою здобула перемогу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024. Аукціон з продажу цієї шаблі організував благодійний фонд Сергія Притули.

Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, якій присвятили ляльку Барбі. Вона отримала персональну копію від виробників іграшки, а в серпні 2023 року виставила її на аукціон.

Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк вручив Ользі Харлан пам'ятний знак СБУ "Хрест пошани".

Вручення Ользі Харлан пам'ятного знаку "Хрест пошани" / Фото Служби безпеки України

