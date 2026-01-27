Атлети змагатимуться у восьми видах спорту (16 дисциплін). Вже вчетверте Ігри будуть проводити в Італії, інформує 24 Канал.

Скільки триватимуть Олімпійські ігри?

Вперше одразу два міста офіційно спільно прийматимуть змагання. Столицями Олімпіади-2026 стануть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, а також вони відбудуться у Вальтелліні та Валь-ді-Ф'ємме.

Офіційно Ігри триватимуть з 6 по 22 лютого. Проте кваліфікація з керлінгу розпочнеться трішки раніше – 4 лютого.

Зокрема, у Мілані 6 лютого відбудеться церемонія відкриття. Її проведуть на футбольному стадіоні "Сан-Сіро".

Це буде остання подія, яку прийматиме легендарна арена. Після Білої Олімпіади цей стадіон, який був в експлуатації рівно 100 років, знесуть.

Церемонія ж закриття відбуватиметься 22 лютого у Вероні. Ігри закриватимуть в античному амфітеатрі "Арена-ді-Верона", який побудували в перші десятиліття нашої ери.

До слова. Минула зимова Олімпіада відбулася в Пекіні та тривала з 4 по 20 лютого 2022 року. Тоді в командному медальному заліку переможцем стала Норвегія, а в України була одна нагорода – "срібло" здобув Олександр Абраменко.

Що відомо про представництво України на ОІ-2026?