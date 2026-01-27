Атлеты будут соревноваться в восьми видах спорта (16 дисциплин). Уже в четвертый раз Игры будут проводить в Италии, информирует 24 Канал.

Сколько будут длиться Олимпийские игры?

Впервые сразу два города официально совместно будут принимать соревнования. Столицами Олимпиады-2026 станут Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также они состоятся в Вальтеллини и Валь-ди-Фьемме.

Официально Игры продлятся с 6 по 22 февраля. Однако квалификация по керлингу начнется немного раньше – 4 февраля.

В частности, в Милане 6 февраля состоится церемония открытия. Ее проведут на футбольном стадионе "Сан-Сиро".

Это будет последнее событие, которое будет принимать легендарная арена. После Белой Олимпиады этот стадион, который был в эксплуатации ровно 100 лет, снесут.

Церемония же закрытия будет проходить 22 февраля в Вероне. Игры будут закрывать в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", который построили в первые десятилетия нашей эры.

К слову. Прошлая зимняя Олимпиада состоялась в Пекине и длилась с 4 по 20 февраля 2022 года. Тогда в командном медальном зачете победителем стала Норвегия, а в Украины была одна награда – "серебро" завоевал Александр Абраменко.

Что известно о представительстве Украины на ОИ-2026?