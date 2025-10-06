Зірки спорту мають шалену популярність та любов вболівальників. Цим нерідко користувалися різні політичні сили, збираючи голоси виборців.

Політтехнологи завжди намагалися конвертувати популярність спортсменів у рейтинг партії. 24 Канал підготував матеріал, хто з відомих українських спортсменів будував політичну кар'єру.

Читайте також Підтримував Росію та вивів Україну на ЧС-2006: де зараз легенди Динамо, які завоювали Суперкубок

Як Блохін був депутатом і тренером збірної України?

В Україні футбол – це спорт номер один. Тож не дивно, що політичні партії навипередки намагалися "підписати" зіркових представників гри мільйонів. Першопроходцем у політиці серед українських футболістів став легендарний Олег Блохін.

У 1998 році володар "Золотого м'яча-1975" став депутатом Верховної Ради України за списком Всеукраїнського об'єднання "Громада", яку очолював скандально відомий корупціонер Павло Лазоренко. У парламенті Блохін був у комітеті з молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. Паралельно Олег Володимирович працював тренером у чемпіонаті Греції. Тож про жодну законотворчу ініціативу від легенди годі було й чекати.

У 2001 році Блохін транзитом через фракцію "Батьківщина" опинився у Комуністичні партії. Варто нагадати, що у радянські часи форвард Динамо був членом КПРС, але одночасно обурювався тим, що його не відпускали з Радянського Союзу в європейські гранди.

Олег Блохін поєднував роботу у збірній і в парламенті / фото УАФ

Черговий "трансфер" Олега Володимировича в парламенті відбувся у 2002 році, коли він приєднався до фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), де лідерами та ідеологами були Віктор Медведчук та Григорій Суркіс.

Після Помаранчевої революції у колег Блохіна по парламенту виникло питання, як він може поєднувати роботу у Верховній раді та збірній України. Тоді вперше з 1998 року володар "Золотого м'яча" з'явився на трибуні та заявив, що у збірній він не отримує зарплату, а працює на добровільних засадах.

На виборах 2006 року Блохін агітував за Опозиційний блок "Не так!". Рекламний ролик за участю тренера збірної України та Юрія Бойка став вірусним у мережі та породив безліч мемів. Зрештою, проросійська партія не потрапила до парламенту і на цьому політична кар'єра Олега Володимировича закінчилася.

Олег Блохін у політичній рекламі: дивіться відео

Як Шевченко приєднався до партії Королевської?

У 2012 році після домашнього Євро-2012 Андрій Шевченко оголосив про завершення футбольної кар'єри. На володаря "Золотого м'яча-2004" одразу ж розпочали полювання політичні партії. Зрештою ексфорвард Динамо приєднався до партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!". Цей проєкт мімікрував під опозицію до провладної на той час Партії регіонів та мав забирати електорат у "Батьківщини".

Андрій Миколайович разом з лідеркою партії активно їздив країною та виступав перед телекамерами. Вже тоді було видно, що зірковий форвард почувається не у своїй тарілці. Зрештою партія Королевської не подолала прохідний бар'єр та не потрапила до парламенту.

Андрій Шевченко разом з Наталією Королевською / скриншот з відео

Наразі Андрій Шевченко очолює Українську асоціацію футболу. У вересні 2023 року легенду світового футболу призначили позаштатним радником президента України Володимира Зеленського. Андрій Миколайович активно допомагає українським військовим та бере участь у благодійних акціях на підтримку країни.

Чи міг Віталій Кличко стати президентом України?

Найуспішнішим політиком з українських спортсменів досить несподівано став боксер Віталій Кличко. Багаторазовий чемпіон світу з боксу під час Помаранчевої революції підтримав демократичні сили на чолі з Віктором Ющенком.

У 2006 році Кличко-старший вперше балотувався на посаду мера Києва, де посів друге місце після одіозного політика Леоніда Черновецького. Ця відносна невдача не зупинила Віталія Володимировича у намірі стати політиком. У 2010 році він створив партію "УДАР" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка", де став лідером.

Назва партії органічно поєднувалася та асоціювалася зі знаменитим боксером. У 2012 році нова демократична сила пройшла до парламенту, де отримала 40 мандатів. Поступово Віталій Кличко став важковаговиком не лише у боксі, але й в політиці.

У розпал Революції Гідності 2013 – 2014 років Кличко повідомив про намір балотуватися у президенти України. Віталій Володимирович мав значну підтримку виборців, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.

Віталій Кличко на Грушевського під час Революції гідності / скриншот з відео

25 травня 2014 року Віталія Кличка було обрано мером столиці України. З того часу він ще двічі обирався: у 2015 та 2020 роках.

Під час повномасштабного вторгнення Росії легендарний боксер не втік з України, а залишився в Києві. Віталій Володимирович у складний час продовжує працювати у мерії та доносити позицію України на міжнародній арені.

Віталій Кличко разом з братом Володимиром після визволення Бучі / фото КМДА

Як Бубка підтримував Януковича, а на початку війни втік з України?

Багаторазовий світовий рекордсмен Сергій Бубка після завершення спортивної кар'єри теж пішов у політику. У 2002 році він став депутатом Верховної Ради від блоку "За єдину Україну", який очолював Володимир Литвин. До цієї політичної сили входила проросійська Партія регіонів, до складу якої входив Бубка.

Фактично уся політична кар'єра Сергія Назаровича була пов'язана з особою Віктора Януковича. Спочатку легендарний спортсмен був його радником на посаді прем'єр-міністра України зі спорту, а з 2010 – 2014 радником президента України.

Після втечі Януковича у 2014 році Бубка залишився в Україні. Він продовжував очолювати НОК України, де перебував з 2005 року. У своїй діяльності він намагався уникати політичних питань та згадок про співпрацю з регіоналами.

Сергій Бубка 17 років очолював НОК України / фото НОК України

Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Легендарний спортсмен у перші дні війни був у Києві та бачив російські бомбардування. Через кілька днів він у статусі "біженця" виїхав з України. Пізніше він пояснив, що його попросив приїхати до швейцарської Лозанни президент МОК Томас Бах.

У цей складний час Сергій Назарович намагався всидіти на двох стільцях. Він уникав засудження дій Росії та не називав її агресором. НОК України під його керівництвом теж обрав вичікувальну позицію, коли потрібно було вимагати жорстких санкцій до агресора. Зрештою 22 липня 2022 року Бубка за спеціальним листом виїхав з України та більше не повертався.

У 2023 році вийшло розслідування Bihus.Info про родинну фірму Сергія Бубки, яка продовжувала працювати на окупованих територіях. Служба безпеки України за цим фактом розпочала розслідування. Натомість сам Бубка публічно заперечив співпрацю з окупантами.

Наразі Сергій Назарович "патріотично" проживає поблизу Монако та періодично з'являється на матчах однойменний футбольної команди, яка належить російському мільярдеру Дмитру Риболовлєву.

Як Беленюк став першим темношкірим депутатом?

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк досить нещодавно поповнив лави спортсменів-політиків. Відомий борець потрапив до Верховної Ради за списками партії "Слуга народу".

Уродженець Києва став першим темношкірим депутатом в історії України. Його прихід у політику стало символом інклюзивності та нової генерації молодих політиків.

Своє депутатство Беленюк поєднував з тренуванням. У 2021 році борець взяв участь в Олімпійських іграх у Токіо, де здобув золоту медаль.

Жан Беленюк отримав від Володимира Зеленського орден "За заслуги" I ступеня / фото з фейсбуку борця

Наприкінці 2022 року Беленюк висунув свою кандидатуру на посаду президента НОК України, але програв вибори Вадиму Гутцайту.

У 2024 році депутат-спортсмен поїхав на Олімпійські ігри в Парижі. На змаганнях Беленюк виборов бронзову медаль та оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Жан Беленюк виборов "бронзу" на Іграх-2024 / фото Getty Images

Під час депутатської діяльності Жан Беленюк іноді потрапляв у курйозні ситуації. Так, на одному із засідань він просто заснув у залі Верховної Ради.

Відео, як Беленюк пояснив свій сон у Верховній Раді

Влітку 2025 року прославлений борець віддав свій голос за скандальний законопроєкт проти НАБУ і САП. Згодом під натиском громадськості роботу антикорупційних органів відновили, а Жан Венсанович визнав свою помилку.