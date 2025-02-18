Колишній чемпіон світу назвав двох найкращих боксерів P4P: чи є серед них Усик

Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем хевівейту. Для здобуття цього статусу він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі й остаточно зачистив дивізіон.

Після цього українець очолив рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії за версією декількох авторитетних видань. Своєю думкою щодо цього поділився колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Виділив двох бійців

Він розповів, кого особисто вважає лідером рейтингу P4P, який завжди викликає суперечки між поціновувачами боксу. За словами американця, Олександр заслужено отримав визнання, проте в нього є гідний опонент, який також заслуговує на першу сходинку.

"Кроуфорд – це боєць рівня pound-for-pound. Можливо, найкращий боксер P4P у світі, залежно від досягнень, які також враховуються.

Те, що Усик зробив за останні кілька років, було феноменальним. Не можна заперечувати його перше місце, але Кроуфорд вже понад десять років знаходиться в топ-3 або навіть на першому місці в рейтингу pound-for-pound", – сказав Бредлі.

Довідка. Наразі обидва фаворити Тимоті Бредлі є непереможними на професійному рівні. Олександр Усик має у своєму активі 23 перемоги, а Теренс Кроуфорд – 41.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик заявив, що йому, ймовірно, залишилося провести всього два поєдинки до закінчення кар'єри. Очікується, що наступний він проведе проти переможця битви Дюбуа – Паркер, яка відбудеться 22 лютого.