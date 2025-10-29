"Може створити проблеми будь-кому": названо найнебезпечнішого суперника для Усика

Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли здолав Даніеля Дюбуа в битві за звання абсолютного чемпіона світу. Очікується, що свій наступний поєдинок він проведе в першій половині 2026 року.

Його суперником з високою ймовірністю стане Фабіо Вордлі, який напередодні став обов'язковим претендентом після перемоги над Джозефом Паркером. Своєю думкою щодо цього протистояння поділився колишній промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що сказав Красюк про наступний бій Усика?

Він висловився про наступний поєдинок чинного абсолюта, згадавши також Мозеса Ітауму, якого часто називають майбутнім хевівейту й можливим суперником Усика. На думку фахівця, обидва вони є небезпечними та назвав більшу загрозу для уродженця Сімферополя.

Хто зараз небезпечніший для Усика? Я думаю, що Вордлі. На цьому етапі він небезпечніший, але на місці Олександра я уникав би бою з обома,

– сказав промоутер.

Олександр Красюк пояснив, чому саме вони є небезпечні, відзначивши в першу чергу нокаутуючу силу обох бійців. При цьому він переконаний, що Усик наразі є кращим боксером, але ризик втратити пояси та статус непереможного не вартує того, щоб виходити з ними на ринг.

"Мозес занадто молодий для Усика. Я думаю, що в цьому бою Мозес має шанс панчера. Але це буде гра в кішку та мишку. Це те, що я думаю на цьому етапі. Через рік все може змінитися. Я думаю, що через рік-другий він може стати мегазіркою. Говорячи про Фабіо Вордлі, безумовно, він має шанс панчера. Він був у тренувальному таборі, спарингував з Усиком. Він знає Усика, а Усик знає його.

Сьогодні в боксі немає нікого, хто міг би зрівнятися з Усиком у роботі ніг. Але згадайте: Паркер теж був фаворитом, він вів за очками, але пропустив удар – і бій зупинили. Через 10 чи 20 років у статистиці просто залишиться факт: Фабіо Вордлі переміг. Без контексту, без деталей. І знаєте, зараз Вордлі справді небезпечний. На цьому етапі він може створити проблеми будь-кому", – зазначив Красюк.

Довідка. Після перемоги в останньому бою Фабіо Вордлі кинув виклик українцю, який зобов'язаний його прийняти або втратить чемпіонський пояс. Поки Усик не відповів і взагалі не коментував перемогу британця над Джозефом Паркером.

Зазначимо, що раніше своєю думкою про поєдинок Усик – Вордлі поділився британський ветеран боксу Дерек Чісора. У коментарі The Sun Sport він заявив, що в цій битві не буде жодної інтриги.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – заявив Чісора.

Чого досягнув у боксі Фабіо Вордлі?