7 грудня нападник "молотобійців" потрапив у страшну аварію, розбивши свій Ferrari вщент. Через цю подію ямайський форвард міг завершити професійну кар'єру.

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Деталі моторошної аварії

Мікаїл Антоніо після моторошної дорожньо-транспортної пригоди потрапив на гелікоптері у центральну лікарню Лондона. Нападник Вест Хема переніс операцію на зламані нозі.

Хулен Лопетегі розповів, що Мікаїлу Антоніо дуже пощастило. Адже наслідки аварії могли бути жахливіші, ніж сталось, повідомляє 24 канал із посиланням на Goal.

Наставник Вест Хема зазначив, що перед матчем проти Вулвергемптона Антоніо зміг поговорити з командою. Це найкраща новина, яка відбулась сьогодні, підкреслив іспанець.

Це диво, що з ним все добре. Він сильний, найближчими місяцями він відновлюватиметься як людина, а вже потім, як гравець,

– сказав Лопетегі.

Зазначимо, що Антоніо перебуває у структурі Вест Хема з 2015 року. За збірну Ямайки нападник зіграв у 21 матчі, де відзначився п'ятьма забитими м'ячами.