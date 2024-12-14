Робінсон підкреслив, що 22-річний центрбек Борнмута демонструє чудовий рівень гри. Ексголкіпер "шпор" вважає, що Забарний заслужив перейти у топ-клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на Tottenham News

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Забарний зацікавив не тільки Тоттенхем

Пол Робінсон зазначив, що Ілля Забарний – топгравець. На його думку, якщо ним зацікавився Тоттенхем, то він також потрапив у сферу інтересів інших англійських клубів.

Колишній голкіпер "шпор" поділився враженнями від гри українського захисника в Борнмуті. За його словами, Ілля висококласний захисник, якого бачив Робінсон на власні очі у поточній кампанії.

Це лише його другий сезон у Прем'єр-лізі, але він уже має великий досвід. Борнмут не стане йому на заваді – вони довели це раніше. Якщо буде пропозиція від клубу рівня Ліги чемпіонів, то трансфер відбудеться,

– запевнив Робінсон.

Ексворотар Тоттенхема розповів, що за Іллею Забарним також стежить Ньюкасл. На його думку, українець покине Борнмут, але взимку буде вкрай складно здійснити трансфер.

Пол Робінсон заявив, що Забарний може підсилити будь-яку команду Англійської Прем'єр-ліги. Колишній голкіпер підкреслив, що Ілля вже провів понад сорока матчів за збірну України.

Довідка. Ілля Забарний зацікавив не тільки клуби з Англійської Прем'єр-ліги. За українським захисником пильно стежить мадридський Реал, де грає його партнер по збірній Андрій Лунін.

Зазначимо, що Ілля Забарний зіграв в усіх 15 матчах за Борнмут в АПЛ в новому сезоні. Наразі "вишеньки" посідають восьме місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.