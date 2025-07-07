Німецький пілот створив сенсацію: донька гонщика надемоційно відреагувала на звитягу батька

У неділю, 6 липня, у Великій Британії відбувся черговий етап Формули-1 у 2025 році. Гонка на легендарному автодромі Свільверстоун завершилась сенсацією.

Німецький гонщик Ніко Хюлькенберг заїхав на дебютний подіум у своїй кар'єрі. Донька пілота надемоційно відреагувала на звитягу свого батька у перегонах, повідомляє 24 канал.

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Зворушлива реакція доньки Хюлькенберга

Ніко Хюлькенберг вперше за 239 перегонів зміг фінішувати у першій трійці. Тріумф німецького гонщика Sauber викликав неабияку хвилю радості в автоспортивній спільноті.

Донька Хюлькенберга спостерігала за тим, як батько підіймається на подіум перед екраном телевізора. Дівчинка не стримала емоції та радісно кричала, дивлячись на звитягу найближчої для неї людини.

Реакція доньки Хюлькенберга на звитягу батька: дивіться відео

Зазначимо, що німецький пілот Ніко Хюлькенберг за три тижні виступить на Гран-прі у Бельгії. Перегони відбудуться наприкінці липня у Спа-Франкоршам.

Раніше повідомляли, про те, що нещодавно відбулась жорстка аварія під час перегонів Формули-2 в Австрії. Під час заїзду зіштовхнулись одразу три гонщики.