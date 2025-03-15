Швьонтек відзначилась кепською поведінкою під час матчу в Індіан-Веллсі: емоційне відео

У суботу, 15 березня, відбувся півфінал турніру WTA 1000 у Індіан-Веллсі. За вихід у фінал "тисячника" змагались друга ракетка світу Іга Швьонтек та "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва.

Швьонтек неочікувано поступилась Андрєєвой та вилетіла з турніру. Під час матчу польську тенісистку переповнювала злість, яку вона виплеснула на болбоя, повідомляє 24 канал.

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Не стримала емоцій

Іга Шьвонтек програла Міррі Андрєєвой півфінальний матч WTA 1000 в Індіан-Веллсі. По ходу зустрічі з "нейтральною" тенісисткою друга ракетка світу не змогла стримати емоції.

В одному з епізодів протистояння польська спортсменка зі злістю відбила снаряд у бік трибун. Швьонтек майже влучила у болбой. Також вона жалілась суддям, що діти, які подають м'ячі, рухаються та заважають їй під час подачі опонентки.

Емоції Іги Швьонтек під час матчу: дивіться відео

Нагадаємо, що фінал "тисячника" в Індіан-Веллсі відбудеться завтра 16 березня. Головний приз турніру розіграють "нейтральні" тенісистки Аріна Сабалєнка та Мірра Андрєєва.