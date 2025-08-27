У вівторок, 26 серпня, відбулися матчі першого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу. В одному з них зустрічалась Іга Швьонтек та Еміліана Аранго.

Польська тенісистка здобула впевнену перемогу з рахунком 6:1, 6:2. Тріумфувавши в цьому поєдинку, чинна друга ракетка світу встановила історичне досягнення, повідомляє 24 Канал.

Який рекорд підкорився Швьонтек?

Вона стала авторкою найдовшої переможної серії у стартових матчах турнірів на рівні WTA. Тепер в активі представниці Польщі 65 поспіль таких перемог.

Вона перевершила досягнення легендарної Моніки Селеш. Американська тенісистка утримувала пальму першості ще з кінця XX століття.

Зазначимо, що востаннє Іга Швьонтек поступалася у стартовому матчі турнірів серії WTA ще в листопаді 2021 року. Тоді вона програла Марії Саккарі в першому турі групового раунду WTA Finals.

Як Швьонтек здобула історичну перемогу: дивіться відео

Довідка. У матчі другого кола польська тенісистка зустрінеться з нідерландкою Сюзан Ламенс. Їх протистояння відбудеться 28 серпня.

Нагадаємо, що Україну в основній сітці одиночного розряду US Open-2025 представляли чотири тенісистки. Троє з них поступилися й лише Марта Костюк пробилася до 1/32 фіналу.