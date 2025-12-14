"Були колосальні проблеми": відомий коментатор оцінив роботу Костюка на чолі Динамо

Наприкінці листопада керівництво Динамо звільнило Олександра Шовковського та його тренерський штаб. Ігор Костюк тимчасово виконує обов'язки головного тренера киян.

Під керівництвом нового наставника Динамо зіграло проти Полтави, Кудрівки в УПЛ та Фіорентини у Лізі конференцій. Відомий коментатор Олександр Михайлюк у коментарі 24 каналу оцінив роботу Костюка.

Що сказав Михайлюк про Костюка у Динамо?

Він наголосив, що три матчі на чолі Динамо, це не та дистанція, щоб оцінити роботу нового тренерського штабу. Проте коментатор заявив, що у грі команди з'явились певні нововведення.

Окрім того, Михайлюк підкреслив, що матчі були різного характеру, адже ігри проти Полтави та Кудрівки – це перевірка на атакувальну спроможність "біло-синіх", зокрема, створення моментів та забитих м'ячів.

А матч проти Фіорентини був тестом на оборону киян і було зрозуміло, що команда працюватиме від захисту. Він також відзначив, що у чемпіонаті України проти Динамо гратимуть низьким блоком.

У матчі з Полтавою там були колосальні проблеми, там була нереалізація, десь гравці розгублено виглядали, не вистачало командної дії, а з Кудрівкою було краще. І мені здається, причина цього – це інтеграція молодих гравців, яких дуже добре знає Ігор Костюк,

– сказав Михайлюк.

Коментатор виділив Матвія Пономаренко, який забив гол, а також Богдана Редушка. Михайлюк зазначив, що на другого вже можна робити ставку, адже у нього хороша робота з м'ячем та бачення поля.

Також він згадав Владислава Захарченка. Михайлюк заявив, що йому сподобався захисник надійною роботою в обороні.

Що сказав Михайлюк про наступний матч Динамо?

У наступному матчі Динамо зіграє проти Вереса в УПЛ. Коментатор наголосив, що ця гра може стати ключовою для Костюка на чолі київського клубу.

В Лізі Конференцій вже Динамо не претендує на вихід до наступної стадії. А з Вересом, можливо, це такий доленосний поєдинок для Костюка. Якщо буде покращення гри: у плані командних дій, взаємодії футболістів між собою, то, можливо, його залишать на наступний рік працювати із командою,

– висловився коментатор.

Однак, якщо гра команди не стане кращою, то вже у наступному році у Динамо буде новий головний тренер. Михайлюк також наголосив, що наразі ніхто не знає, як киянам вибратися із кризи, можливо, потрібно буде попрощатися з деякими футболістами взимку 2026 року.

Яке становище у Динамо у поточному сезоні?