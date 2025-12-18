"Я вас розчарую": Ігор Костюк дотепно відреагував на питання про призначення тренером Динамо

Київське Динамо готується до свого останнього матчу 2025 року. В рамках фінального туру Ліги конференцій кияни зіграють проти вірменського Ноа.

Напередодні зустрічі із вірменами Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ на пресконференції. Однією з тем стало призначення Ігоря на пост наставника, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Коли Костюк дізнався про призначення?

Перед цим Ігор Суркіс оголосив, що Костюк став повноцінним тренером київського клубу. До цього Ігор працював виконувачем обов'язків після звільнення Олександра Шовковського.

Костюка запитали про деталі його призначення коучем. Ігор же вирішив поіронізувати та розповів, що дізнався про це рішення президента клубу заздалегідь.

Ви думаєте, я дізнався про це з преси? Я розчарую вас. В мене була вчора тривала розмова з президентом, тоді я про це і дізнався. Сьогодні вже ЗМІ повідомили про це суспільству,

– передає слова Костюка телеграм-канал ВЗБІРНА.

Також Костюк прокоментував кадрову ситуацію в клубі. До гри із Ноа не готові центрбеки Попов та Тіаре, а також розташування команди залишив Владіслав Бленуце.

Румунський нападник поїхав на Батьківщину через сімейні причини. Нагадаємо, що матч Динамо – Ноа розпочнеться 18 грудня о 22:00 за київським часом.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?