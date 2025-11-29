Чемпіони світу та лідери збірної України: які вихованці тренера Динамо Костюка досягли успіху

Колишній тренер Динамо U-19 Ігор Костюк очолив головну команду столичного клубу. 50-річний фахівець тривалий час працював з молодими гравцями, які надалі поповнили збірну України та провідні клуби Європи.

Після завершення ігрової кар'єри Ігор Костюк повернувся в рідний клуб та почав працювати з юнацькою командою. 24 Канал підготував матеріал про найуспішніших вихованців нового тренера Динамо.

Які посади обіймав Костюк у системі Динамо?

У київському Динамо Ігорю Костюку спочатку запропонували попрацювати в академії. В інтерв'ю клубному сайту Динамо фахівець згадував, що понад два роки був тренером по техніці. Із сезону 2015 – 2016 став асистентом старшого тренера Динамо U-19, а в наступному на аналогічній посаді у молодіжній команді "біло-синіх" U-19.

Починаючи з сезону 2017 – 2018 перейшов до самостійної роботи, очоливши юнацьку команду Динамо U-19. На цій посаді Костюк попрацював понад вісім років.

Ігор Костюк довго працював з юнацькою командою / фото ФК Динамо

Роботу тренера юнацької команди в першу чергу оцінюють за кількістю вихованців, які поповнили основний склад. Не менш важливими є досягнення в турнірах, зокрема у чемпіонаті серед юнаків U-19 та Юнацькій лізі УЄФА, де виступали "біло-сині".

Під керівництво Костюк юні динамівці п'ять разів ставали чемпіонами, а тричі здобували срібні нагороди першості України U-19. На міжнародній арені його підопічні двічі виходили до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Хто з вихованців Костюка заграв у Динамо і збірній України?

Візитною карткою тренера юнацької команди стали його вихованці, які поповнили основну команду Динамо та пробилися до збірної України. І в цьому показнику новому тренеру "біло-синіх" є ким похизуватися.

У нинішньому сезоні за Динамо грали 14 його колишніх підопічних по U-19: Дубінчак, Шапаренко, Нещерет, Моргун, Попов, Біловар, Вівчаренко, Михайленко, Яцик, Н.Волошин, Бражко, Захарченко, Пономаренко, Михавко. А ще варто згадати футболістів, які перебувають на контракті з чемпіоном України, але на права оренди виступають за інші команди: Сирота (Коджаеліспор, Туреччина), Максим Дячук (Лехія, Польща), Антон Царенко (Лехія, Польща), Роман Саленко (Зоря).

Роман Саленко у складі Динамо U-19 / фото ФК Динамо

Три вихованці Костюка ставали чемпіонами світу U-20 у складі збірної України під керівництвом Олександра Петракова: Кучерук (Вікторія), Булеца (Олександрія), Цітаішвілі (Мец, Франція).

Лідери національної збірної України Ілля Забарний (ПСЖ), Віталій Миколенко (Евертон), Іван Калюжний (Металіст 1925), Владислав Ванат (Жирона) також відшліфовували свою майстерність в юнацькій команді Костюка. Крім того, гравцями головної команди країни стали Микола Шапаренко, Назарій Волошин, Володимир Бражко, Владислав Велетень (нині гравець Полісся) та нещодавній дебютант Тарас Михавко. Раніше викликалися до табору команди Денис Попов та Олександр Сирота.

Ілля Забарний у складі збірної України / фото Getty Images

На рівні УПЛ виступають Денис Янаков (Епіцентр), Данило Скорко (Олександрія), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Супряга (Епіцентр), Денис Кузик (ЛНЗ) та інші.

Звичайно, у підготовці вищеназваних футболістів велика заслуга усіх тренерів Академії Динамо, юнацьких та молодіжних команд. Однак в тому, що ці гравці не загубилися у дорослому футболі є вагомий внесок Ігоря Костюка.

Як Костюк очолив Динамо?