Чемпионы мира и лидеры сборной Украины: какие воспитанники тренера Динамо Костюка добились успеха
- Игорь Костюк был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Александра Шовковского из-за серии поражений команды.
- Под руководством Костюка юношеская команда "Динамо" достигла значительных успехов, а его воспитанники стали частью сборной Украины и ключевыми игроками в европейских клубах.
Бывший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк возглавил главную команду столичного клуба. 50-летний специалист длительное время работал с молодыми игроками, которые в дальнейшем пополнили сборную Украины и ведущие клубы Европы.
После завершения игровой карьеры Игорь Костюк вернулся в родной клуб и начал работать с юношеской командой. 24 Канал подготовил материал о самых успешных воспитанниках нового тренера Динамо.
Какие должности занимал Костюк в системе Динамо?
В киевском Динамо Игорю Костюку сначала предложили поработать в академии. В интервью клубному сайту Динамо специалист вспоминал, что более двух лет был тренером по технике. С сезона 2015 – 2016 стал ассистентом старшего тренера Динамо U-19, а в следующем на аналогичной должности в молодежной команде "бело-синих" U-19.
Начиная с сезона 2017 – 2018 перешел к самостоятельной работе, возглавив юношескую команду Динамо U-19. На этой должности Костюк поработал более восьми лет.
Игорь Костюк долго работал с юношеской командой / фото ФК Динамо
Работу тренера юношеской команды в первую очередь оценивают по количеству воспитанников, которые пополнили основной состав. Не менее важны достижения в турнирах, в частности в чемпионате среди юношей U-19 и Юношеской лиге УЕФА, где выступали "бело-синие".
Под руководство Костюк юные динамовцы пять раз становились чемпионами, а трижды получали серебряные награды первенства Украины U-19. На международной арене его подопечные дважды выходили в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Кто из воспитанников Костюка заиграл в Динамо и сборной Украины?
Визитной карточкой тренера юношеской команды стали его воспитанники, которые пополнили основную команду Динамо и пробились в сборную Украины. И в этом показателе новому тренеру "бело-синих" есть кем похвастаться.
В нынешнем сезоне за Динамо играли 14 его бывших подопечных по U-19: Дубинчак, Шапаренко, Нещерет, Моргун, Попов, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Яцик, Н.Волошин, Бражко, Захарченко, Пономаренко, Михавко. А еще стоит упомянуть футболистов, которые находятся на контракте с чемпионом Украины, но на правах аренды выступают за другие команды: Сирота (Коджаэлиспор, Турция), Максим Дячук (Лехия, Польша), Антон Царенко (Лехия, Польша), Роман Саленко (Заря).
Роман Саленко в составе Динамо U-19 / фото ФК Динамо
Три воспитанника Костюка становились чемпионами мира U-20 в составе сборной Украины под руководством Александра Петракова: Кучерук (Виктория), Булеца (Александрия), Цитаишвили (Мец, Франция).
Лидеры национальной сборной Украины Илья Забарный (ПСЖ), Виталий Миколенко (Эвертон), Иван Калюжный (Металлист 1925), Владислав Ванат (Жирона) также отшлифовывали свое мастерство в юношеской команде Костюка. Кроме того, игроками главной команды страны стали Николай Шапаренко, Назарий Волошин, Владимир Бражко, Владислав Велетень (ныне игрок Полесья) и недавний дебютант Тарас Михавко. Ранее вызывались в лагерь команды Денис Попов и Александр Сирота.
Илья Забарный в составе сборной Украины / фото Getty Images
На уровне УПЛ выступают Денис Янаков (Эпицентр), Даниил Скорко (Александрия), Артем Шулянский (Александрия), Владислав Супряга (Эпицентр), Денис Кузык (ЛНЗ) и другие.
Конечно, в подготовке вышеназванных футболистов большая заслуга всех тренеров Академии Динамо, юношеских и молодежных команд. Однако в том, что эти игроки не потерялись во взрослом футболе есть весомый вклад Игоря Костюка.
Как Костюк возглавил Динамо?
- Напомним, что президент столичного клуба Игорь Суркис принял решение об отставке Александра Шовковского после безвольного поражения от Омонии (0:2) в Лиге конференций. "Бело-синие" обновили антирекорд в рамках чемпионата Украины, опустившись на седьмое место после 13 тура.
- Проигрышная серия Динамо в Украинской Премьер-лиге длится уже три матча. Последний раз киевляне выигрывали в чемпионате 26 октября в поединке против Кривбасса (3:0).
- Стоит также вспомнить провал столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы. Поэтому отставка Шовковского назревала и не стала неожиданной.
- Президент Динамо Игорь Суркис не стал изобретать велосипед и назначил исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка. Специалист до этого возглавлял юношескую команду "бело-синих" и прекрасно знает возможности футболистов, которые играли под его руководством.
- По информации ТаТоТаке, во время зимнего перерыва Динамо может возглавить иностранный специалист. Руководство клуба пока изучает кандидатуры. Впрочем, вполне возможно Игорь Костюк останется главным до конца чемпионата, если команда будет демонстрировать победные результаты.