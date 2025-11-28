Корінний киянин, який пограв у Росії: що відомо про нового тренера Динамо Ігоря Костюка

Київське Динамо пішло на зміну тренера під час сезону 2025 – 2026. Після поразки від Омонії в Лізі конференцій було звільнено Олександра Шовковського.

Разом із коучем у відставку пішов і майже весь його тренерський штаб. Натомість Динамо повідомило, що у найближчих матчах головну команду тренуватиме Ігор Костюк, повідомляє 24 Канал.

Яким гравцем був Костюк?

Наразі 50-річний спеціаліст є наставником команди U-19. Поки що він працюватиме з приставкою "виконуючий обов'язки". Ймовірно, вже взимку керівництво клубу має призначити постійного тренера. Розповідаємо детальніше, що відомо про Ігоря Костюка.

Спеціаліст є корінним киянином та левову частку своєї кар'єри провів саме в Динамо. Його улюбленими видами спорту боротьба, гандбол та фігурне катання, але зрештою футбол вийшов на перший план.

Костюк почав займатися у школі Локомотива та пізніше був запрошений в академію Динамо. Там Ігор зростав разом із такими майстрами як Андрій Шевченко та В'ячеслав Кернозенко.

Зрештою на рівні Динамо-2 півзахисник грав непогано. Проте у дорослому футболі Костюк дещо загубився. У 1996-му він дебютував за основну команду "біло-синіх", а трохи згодом отримав неприємну травму – перелом кісточки.

Саме на цей момент припало повернення на тренерську лаву Валерія Лобановського. Тож після повернення в обійму Ігор вже не зміг вибороти місце в основі.

Як Костюк виступав за Ворсклу?

Тому у 1997-му Ігор ненадовго відправився в російську Тюмень. Проте перезавантажити кар'єру вийшло лише за півроку, після повернення на Батьківщину.



Ігор Костюк непогано пограв у Полтаві / фото ФК Ворскла

Врятувала кар'єру Костюка полтавська Ворскла. Там хавбек став основним та мав довіру від тренерів. Підсумком впевненої гри Ігоря став виклик у збірну України.

Він був у заявці команди на матчі плей-оф кваліфікації Євро-2000 проти Словенії. Тоді він залишився на лаві, а за рік провів свій єдиний матч у складі збірної – спаринг проти Болгарії.

Камбек в Динамо та завершення кар'єри

Після трьох непоганих сезонів у Полтаві Костюк вирішив повернутися в Динамо. Але і цього разу серйозна травма (розрив хрестоподібних зв'язок завадила його кар'єрі. У подальшому хавбек виступав знову за Ворсклу, Закарпаття, Арсенал, Борисфен і ЦСКА

В останньому клубі Ігор і завершив ігрову кар'єру та почав свій тренерський шлях. Певний час Костюк був асистентом, а пізніше ненадовго відійшов від футболу та зайнявся бізнесом.



Ігор Костюк більше десяти років керував юнацькими командами Динамо / фото ФК Динамо

Як Костюк тренував у Динамо?

Повернути спеціаліста у гру №1 вирішило Динамо. У 2012 році Ігоря призначили наставником команди U-19 і з того часу він постійно працює із молодіжними і юнацькими колективами.

Під його керівництвом Динамо чотири рази вигравало чемпіонат УПЛ до 19 років та доходило до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Нині ж в чемпіонаті України можна побачити чимало вихованців школи "біло-синіх".

Більшість із них пройшли через юнацьку команду Динамо з Ігорем Костюком, але багатьом не знайшлось місце в основній команді киян. По суті, це буде перший досвід роботи із дорослою командою для коуча.



Ігор Костюк вперше очолить дорослу команду / фото ФК Динамо

Чи буде успіх у Костюка?

Великою перевагою Ігоря є обізнаність клубними процесами та наявність вже мемного "динамівського серця". Але викликає питання авторитету з боку досвідчених гравців.

Блохін, Ребров, Хацкевич, Михайличенко, Луческу, Шовковський… Всі вони мають куди більш гучне ім'я та досвід у футболі, тому Костюку ще треба показати свій характер і здібності.

На щастя, до зимової перерви у Динамо буде лише один дуже важкий суперник – італійська Фіорентина. У свою чергу перемоги над Полтавою, Кудрівкою, Вересом та вірменським Ноа можуть подарувати наставнику кредит довіри як мінімум до завершення сезону.