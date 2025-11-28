Коренной киевлянин и наследник Шовковского: что известно о новом тренере Динамо Игоре Костюке
- Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо после увольнения Александра Шовковского.
- Ранее коуч тренировал команду U-19 и поиграл за киевлян в 90-е.
Киевское Динамо пошло на смену тренера во время сезона 2025 –2026. После поражения от Омонии в Лиге конференций был уволен Александр Шовковский.
Вместе с коучем в отставку ушел и почти весь его тренерский штаб. Зато Динамо сообщило, что в ближайших матчах главную команду будет тренировать Игорь Костюк, сообщает 24 Канал.
Каким игроком был Костюк?
Сейчас 50-летний специалист является наставником команды U-19. Пока что он будет работать с приставкой "исполняющий обязанности". Вероятно, уже зимой руководство клуба должно назначить постоянного тренера. Рассказываем подробнее, что известно об Игоре Костюке.
Специалист является коренным киевлянином и львиную долю своей карьеры провел именно в Динамо. Его любимыми видами спорта борьба, гандбол и фигурное катание, но в конце концов футбол вышел на первый план.
Костюк начал заниматься в школе Локомотива и позже был приглашен в академию Динамо. Там Игорь рос вместе с такими мастерами как Андрей Шевченко и Вячеслав Кернозенко.
В конце концов на уровне Динамо-2 полузащитник играл неплохо. Однако во взрослом футболе Костюк несколько потерялся. В 1996-м он дебютировал за основную команду "бело-синих", а чуть позже получил неприятную травму – перелом лодыжки.
Именно на этот момент пришлось возвращение на тренерскую скамью Валерия Лобановского. Поэтому после возвращения в обойму Игорь уже не смог завоевать место в основе.
Как Костюк выступал за Ворсклу?
Поэтому в 1997-м Игорь ненадолго отправился в российскую Тюмень вместе с другим "изгнанником Лобановского" Виктором Леоненко. Однако перезагрузить карьеру получилось лишь через полгода, после возвращения на Родину.
Игорь Костюк неплохо поиграл в Полтаве / фото ФК Ворскла
Спасла карьеру Костюка полтавская Ворскла. Там хавбек стал основным и имел доверие от тренеров. Итогом уверенной игры Игоря стал вызов в сборную Украины.
Он был в заявке команды на матчи плей-офф квалификации Евро-2000 против Словении. Тогда он остался на скамейке, а через год провел свой единственный матч в составе сборной – спарринг против Болгарии.
Камбэк в Динамо и завершение карьеры
После трех неплохих сезонов в Полтаве Костюк решил вернуться в Динамо. Но и на этот раз серьезная травма (разрыв крестообразных связок) помешала его карьере. В дальнейшем хавбек выступал снова за Ворсклу, Закарпатье, Арсенал, Борисфен и ЦСКА
В последнем клубе Игорь и завершил игровую карьеру и начал свой тренерский путь. Некоторое время Костюк был ассистентом, а позже ненадолго отошел от футбола и занялся бизнесом.
Игорь Костюк более десяти лет руководил юношескими командами Динамо / фото ФК Динамо
Как Костюк тренировал в Динамо?
Вернуть специалиста в игру №1 решило Динамо. В 2012 году Игоря назначили наставником команды U-19 и с тех пор он постоянно работает с молодежными и юношескими коллективами.
Под его руководством Динамо четыре раза выигрывало чемпионат УПЛ до 19 лет и доходило до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Сейчас же в чемпионате Украины можно увидеть немало воспитанников школы "бело-синих".
Большинство из них прошли через юношескую команду Динамо с Игорем Костюком, но многим не нашлось место в основной команде киевлян. По сути, это будет первый опыт работы со взрослой командой для коуча.
Игорь Костюк впервые возглавит взрослую команду / фото ФК Динамо
Будет ли успех у Костюка?
Большим преимуществом Игоря является осведомленность клубными процессами и наличие уже мемного "динамовского сердца". Но вызывает вопрос авторитета со стороны опытных игроков.
Блохин, Ребров, Хацкевич, Михайличенко, Луческу, Шовковский ... Все они имеют куда более громкое имя и опыт в футболе, поэтому Костюку еще надо показать свой характер и способности.
К счастью, до зимнего перерыва у Динамо будет лишь один очень тяжелый соперник – итальянская Фиорентина. В свою очередь победы над Полтавой, Кудривкой, Вересом и армянским Ноа могут подарить наставнику кредит доверия как минимум до завершения сезона.