5 лютого, 21:52
Колишній гравець збірної України повернувся до Бельгії: Яремчук та Безус привітали друга
Основні тези
- Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським клубом Ейпен до 30 червня 2025 року.
- Пластун раніше грав за Одабаси в Казахстані і має досвід виступів в Україні та Європі, включаючи Лудогорець і Гент.
- Нова команда Пластуна займає дев’яте місце у другій лізі Бельгії, набравши 19 очок у 19 матчах.
Український захисник Ігор Пластун продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Раніше він вже мав досвід виступів у Лізі Жупіле.
Бельгійський Ейпен оголосив про підписання ексгравця збірної України Ігоря Пластуна. Досвідчений футболіст гратиме за представника другого дивізіону чемпіонату Бельгії, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.
Читайте також Український лідер Шахтаря возз'єднався із Сіканом у Туреччині
Пластун пішов на пониження
Контракт Пластуна з Ейпеном розрахований до 30 червня 2025 року. "Панди" у своїх соціальних мережах презентували захисника.
У коментарях під дописом Ігоря Пластуна привітали його колишні одноклубники по Генту – Роман Яремчук та Роман Безус. Вони побажали йому успіхів у новій команді.
Ігор Пластун – гравець Ейпена / фото ФК Ейпен
Головне про кар'єру Пластуна
- Нагадаємо, що попереднім клубом Пластуна був казахський Одабаси. 34-річний футболіст залишив команду по завершенні сезону. До речі, його партерами по команді там були ексдинамівці Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.
- Під час футбольної кар'єри Пластун виступав в Україні за Оболонь та Карпати. У 2016 році став гравцем Лудогорця, з яким двічі виграв чемпіонат Болгарії. У період з 2018 по 2021 рік захищав кольори бельгійського Гента. Після нього повернувся до Лудогорця, а згодом поїхав до Казахстану.
- Ігор Пластун раніше викликався у табір збірної України. На рахунку центрального захисника п'ять матчів у синьо-жовтій футболці.
- Нова команда Пластуна займає дев’яте місце у другій лізі Бельгії. У 19 поєдинках "панди" набрали 19 очок. У минулому сезоні Ейпен грав у Лізі Жупіле – елітному дивізіоні Бельгії.