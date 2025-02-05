Колишній гравець збірної України повернувся до Бельгії: Яремчук та Безус привітали друга

Український захисник Ігор Пластун продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Раніше він вже мав досвід виступів у Лізі Жупіле.

Бельгійський Ейпен оголосив про підписання ексгравця збірної України Ігоря Пластуна. Досвідчений футболіст гратиме за представника другого дивізіону чемпіонату Бельгії, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Пластун пішов на пониження

Контракт Пластуна з Ейпеном розрахований до 30 червня 2025 року. "Панди" у своїх соціальних мережах презентували захисника.

У коментарях під дописом Ігоря Пластуна привітали його колишні одноклубники по Генту – Роман Яремчук та Роман Безус. Вони побажали йому успіхів у новій команді.

Ігор Пластун – гравець Ейпена / фото ФК Ейпен

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