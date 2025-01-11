Українця оштрафують за провалене зваджування перед турніром UFC: відео битви поглядів

Українець Ігор Потеря провалив церемонію зважування, яка відбулася напередодні турніру UFC. За це його оштрафують.

У ніч на 12 січня у Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC. В його межах Ігор Потеря протистоятиме бразильцю Марко Туліо, пише 24 канал з посиланням на MMA Mania.

Читайте також "Чекатиму дзвінка": молодший брат Ф'юрі кинув виклик МакГрегору

Церемонія зважування та битва поглядів

Потеря провалив зважування, адже його вага (85,27) перевищила допустимий ліміт середньої ваги до 84 кг (84,3 кг). Його бразильський суперник зумів вкластися в обмеження (84,1 кг). За правилами українського бійця оштрафують на 25% гонорару.

Також спортсмени провели битву поглядів.

Битва поглядів Потері та Туліо: дивіться відео

Відзначимо, що Марко Туліо стане дебютантом UFC.