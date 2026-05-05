Пропозицію зроблено: Суркіс зв’язався з тренером українського клубу

Чернівецька Буковина цього сезону не лише вдало виступила у Кубку України, діставшись стадії півфіналу, але й впевнено виграла Першу лігу і підвищилася у класі. Такі досягнення не залишилися непоміченими з боку керівництва київського Динамо.

Президент киян Ігор Суркіс проявив особисте зацікавлення у тому, щоб поспілкуватися із головним тренером Буковини Сергієм Шищенком. Як пише телеграм-канал Insider UPL, ця розмова вже відбулася.

Дивіться також Суркіс визначився з планами щодо тренера Динамо: яка подальша доля Костюка

Про що Суркіс говорив із Сергієм Шищенком?

Динамо проводить не надто вдалий сезон: кияни ризикують завершити чемпіонат поза медальними місцями, особливо після поразки від донецького Шахтаря у "Класичному" дербі.

За чотири тури до фінішу розіграшу УПЛ 2025/2026 столичний клуб посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці і відстає від житомирського Полісся на 5 очок.

Це породжує чутки про те, що Ігор Суркіс планує заміну головного тренера Динамо Ігоря Костюка. У пресі фігурували декілька імен потенційних наставників киян: наприклад, інсайдер Ігор Бурбас переконаний, що наступним коучем "біло-синіх" може стати колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Розмова президента із Сергієм Шищенком, вочевидь, теж могла стосуватися потенційного працевлаштування. Тренер має чималий досвід в українському чемпіонаті, включно з рівнем УПЛ.

Проте, за інформацією знайомих зі змістом спілкування, йшлося не про запрошення на посаду наставника. Ігор Суркіс хотів домовитися з Буковиною про те, що низка футболістів Динамо, яких керівництво не бачить у складі на наступний сезон, перейдуть у чернівецький клуб на правах оренди.

Кияни регулярно практикують тимчасовий перехід молодих футболістів в інші клуби УПЛ, де вони матимуть постійну ігрову практику на дорослому рівні. При цьому в очних зустрічах Динамо здебільшого забороняє своїм орендованим вихованцям брати участь.

Як Динамо зіграло з Буковиною у півфіналі Кубка України?

Згідно зі звітом на офіційному сайті Динамо, київський клуб на виїзді переграв чернівецьку команду з рахунком 3:0.

Дублем у ворота першолігового чемпіона відзначився Матвій Пономаренко, якого нещодавно визнали найбільш ефективним молодим гравцем у топ-50 внутрішніх футбольних чемпіонатах планети. Ще один м'яч забив Назар Волошин.

Матч супроводжував скандал щодо нібито впливу Динамо на рішення перенести гру з Чернівців до Тернополя. Насправді ж арена у столиці Буковини просто не відповідає вимогам для проведення півфіналу Кубка України.