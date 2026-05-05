Президент киевлян Игорь Суркис проявил личную заинтересованность в том, чтобы пообщаться с главным тренером Буковины Сергеем Шищенко. Как пишет телеграм-канал Insider UPL, этот разговор уже состоялся.

Смотрите также Суркис определился с планами относительно тренера Динамо: какова дальнейшая судьба Костюка

О чем Суркис говорил с Сергеем Шищенко?

Динамо проводит не слишком удачный сезон: киевляне рискуют завершить чемпионат вне медальных мест, особенно после поражения от донецкого Шахтера в "Классическом" дерби.

За четыре тура до финиша розыгрыша УПЛ 2025/2026 столичный клуб занимает 4-ю строчку турнирной таблицы и отстает от житомирского Полесья на 5 очков.

Это порождает слухи о том, что Игорь Суркис планирует замену главного тренера Динамо Игоря Костюка. В прессе фигурировали несколько имен потенциальных наставников киевлян: например, инсайдер Игорь Бурбас убежден, что следующим коучем "бело-синих" может стать бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Разговор президента с Сергеем Шищенко, очевидно, тоже мог касаться потенциального трудоустройства. Тренер имеет немалый опыт в украинском чемпионате, включая уровень УПЛ.

Однако, по информации знакомым с содержанием общения, речь шла не о приглашении на должность наставника. Игорь Суркис хотел договориться с Буковиной о том, что ряд футболистов Динамо, которых руководство не видит в составе на следующий сезон, перейдут в черновицкий клуб на правах аренды.

Киевляне регулярно практикуют временный переход молодых футболистов в другие клубы УПЛ, где они будут иметь постоянную игровую практику на взрослом уровне. При этом в очных встречах Динамо по большей части запрещает своим арендованным воспитанникам участвовать.

Как Динамо сыграло с Буковиной в полуфинале Кубка Украины?

Согласно отчету на официальном сайте Динамо, киевский клуб на выезде переиграл черновицкую команду со счетом 3:0.

Дублем в ворота перволигового чемпиона отметился Матвей Пономаренко, которого недавно признали наиболее эффективным молодым игроком в топ-50 внутренних футбольных чемпионатах планеты. Еще один мяч забил Назар Волошин.

Матч сопровождал скандал относительно якобы влияния Динамо на решение перенести игру из Черновцов в Тернополь. На самом деле арена в столице Буковины просто не соответствует требованиям для проведения полуфинала Кубка Украины.