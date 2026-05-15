Попри суперечливі результати в УПЛ, керівництво "біло-синіх" не планує нової тренерської революції. У клубі вирішили зробити ставку саме на Костюка, який очолив команду після відставки Олександра Шовковського, пише телеграм-канал "Ідеальне Динамо".

Що відомо про рішення Суркіса?

За інформацією джерел, у Динамо вже підготували для 50-річного наставника контракт на два роки. Це означає, що навіть попри неоднозначний сезон керівництво бачить у ньому тренера, здатного будувати команду в довшу перспективу.

Костюк отримав повноцінне призначення ще в грудні 2025 року після роботи у статусі виконувача обов’язків, а тепер, схоже, здобув остаточну довіру президента клубу.

Які завдання стоятимуть перед тренером?

Нинішній сезон Динамо завершує поза звичною боротьбою за абсолютне домінування, однак команда ще зберігає шанси зачепитися за єврокубковий сценарій через Кубок України. Саме результати на фініші можуть стати фундаментом для нового етапу під керівництвом Костюка.

Фінал Кубку України між Динамо та першоліговим ФК Чернігів відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Тепер перед тренером стоятиме ключове завдання – повернути Динамо до чемпіонських амбіцій і стабільності, якої клубу бракувало після зміни наставника посеред сезону.

