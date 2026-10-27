Суркіс та Ярмоленко визначились, хто тренуватиме Динамо

Поразка від Полісся з рахунком 1:3 призвела до кадрових змін у київському клубі. Тепер польському наставнику Мацею Кендзьореку доведеться довести, що він здатний повернути команду до боротьби за трофеї.

Іноземний фахівець може позбутися приставки "в. о." та стати повноцінним головним тренером Динамо. Ігор Суркіс уже визначився з фаворитом, якого підтримує і Андрій Ярмоленко, пише Sport.ua.

Що відомо про майбутнє тренера Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розглядає Мацея Кендзьорека як головного кандидата на повноцінну заміну Ігорю Костюку. За інформацією джерела, поляк працюватиме з командою щонайменше до завершення сезону, а офіційне затвердження на посаді головного тренера може відбутися вже найближчим часом.

У керівництві киян, за даними видання, позитивно оцінюють ідеї фахівця та його взаємодію з футболістами. Серед прихильників кандидатури Кендзьорека називають і досвідченого лідера команди Андрія Ярмоленка.

Водночас остаточним випробуванням для польського тренера стане протистояння із Шахтарем у Кубку України. Саме результати команди та її здатність боротися за трофеї можуть мати вирішальне значення для майбутнього наставника.

Які тренери могли очолити Динамо

Після відставки Ігоря Костюка в інформаційному просторі з'являлися різні кандидатури на посаду головного тренера київського клубу. Серед потенційних претендентів згадували Сергія Кравченка, Олександра Петракова та Патріка ван Леувена.

Однак наразі саме Кендзьорек має найреальніші шанси отримати повноцінне призначення.

У чемпіонаті України Динамо після дев'яти зіграних матчів посідає четверте місце, маючи 16 очок. Поєдинок проти Шахтаря в Кубку України відбудеться 27 жовтня о 18:00.