Шахтар – Динамо: хто переможе у матчі 1/8 фіналу Кубка України

Дві найбільш титуловані команди України знову гратимуть в осінній частині національного Кубка. Про майбутній матч розповідає 24 Канал.

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Що відомо про матч Шахтар – Динамо

У Кубку України підопічні Арди Турана на попередній стадії впевнено здолали представника Другої ліги – Вільхівці (3:0).

Кияни у кубковому турнірі також розпочали свій шлях з виїзного протистояння проти представника нижчого дивізіону, коли завдяки голу Аліу Тіаре зуміли здолати вінницьку Ниву (1:0).

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Матч Шахтар – Динамо розпочнеться 27 жовтня о 18:00 за київським часом на стадіоні "Арена-Львів".

У чемпіонаті України обидва колективи знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Після 10 матчів підопічні Арди Турана мають 24 залікові бали. Чинні чемпіони ліги посідають друге місце табелі про ранги Української Прем’єр-ліги.

Кияни зіграли на один поєдинок менше. У їх активі 19 очок та четверта сходинка в УПЛ.

Як Шахтар та Динамо виступають в очних матчах

Зазначимо, що в минулих десяти поєдинках "гірники" здобули 6 перемог, 3 гри завершились у нічию, а кияни святкували перемогу 1 раз.

Зазначимо, що столичний колектив став кращим у розіграші саме Кубка України у сезоні 2025/26. Торік на аналогічній стадії Динамо виграло з рахунком 2:1, а згодом зуміло здобути трофей.