"Тупе стадо": президент Динамо розповів, чи був конфлікт Ярмоленка з Шовковським

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки у пресі щодо можливого конфлікту головного тренера команди Олександра Шовковського із ветераном киян Андрієм Ярмоленком. Власник "біло-синіх" пролив світло на цю скандальну тему.

Ігор Суркіс запевнив, що це журналісти роздули начебто між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком є конфлікт. Президент Динамо відверто розповів, що завжди хотів би мати у своїй команді такого лідера, як Ярмоленко чи колись був Олег Лужний, передає 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Чи був конфлікт Шовковського із Ярмоленком?

За його словами, без таких провідних футболістів неможливо побудувати команду.

Журналісти роздули якийсь «конфлікт», що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах. Та я б молився на те, аби скільки я ще буду президентом клубу, у команді був такий лідер, як свого часу був Лужний, а сьогодні – Ярмоленко. Без таких футболістів неможливо побудувати команду. Тупе стадо не потрібне жодному тренеру.

– заявив Суркіс.

Також Ігор Михайлович зізнався, що йому складно відповісти щодо того, з ким більше спілкується – Шовковським чи Ярмоленком. Суркіс підкреслив, що жодного конфлікту між головним тренером та ветераном киян не було.

"Мені можуть вірити, можуть не вірити, але я хочу підкреслити: жодного конфлікту між Шовковським та Ярмоленком не існує і не було. Були робочі моменти. Але Ярмоленко має право щось підказати як лідер, як досвідчений гравець, який грав у топчемпіонатах. А тренеру може це сподобатись, а може – не сподобатись, але це звичайний робочий, професійний процес. Чи ви гадаєте, що з Лобановським не могли так само поспілкуватися Белькевич, Шевченко або Ребров? Були розмови навіть у роздягальні, як після переможних матчів, так і після поразок", – наголосив президент Динамо.

Нагадаємо, що раніше сам Ярмоленко у коментарі для FootballHub розповів, чи справді був у нього конфлікт із Шовковським.

"У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря", – зхапевняв Ярмоленко.

Що відомо про "конфлікт" Ярмоленка із Шовковським?

Наприкінці літа 2025 року вперше з'явились чутки ро ймовірний конфлікт між Ярмоленком та Шовковським, який начебто знову спалахнув у жовтні поточного року.

Повідомлялось, що Шовковський вигнав Ярмоленка з одного з тренувань киян через неналежний підхід до роботи. А вже у жовтні Ярмоленко залишив розташування Динамо у Польщі після матчу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес. Андрій пояснив свій від'їзд сімейними обставинами. Це здивувало головного наставника "біло-синіх", про що він відкрито заявив на пресконференції.

Згодом вінгер повернувся до України та відновив тренувальний процес із киянами. Попри це Ярмоленко не поїхав із командою на виїзний матч Ліги конференцій проти турецького Самсунспора. Інформувалось, що Андрій пропустить гру через застуду. Однак колишній гравець Динамо Олег Саленко не повірив у таку версію відсутності Ярмоленка на грі.

Нагадаємо, що 2 листопада Динамо поступилось Шахтарю 1:3 у рамках 11-го туру УПЛ-2025/2026. "Гірники" взяли реванш у киян за поразку в 1/8 фіналу Кубка України (2:1), збільшивши свою перевагу у турнірній таблиці вже до 4-х балів.