"Завдяки йому Динамо грає своїми талантами": Суркіс розповів, чому шукає заміну легенді клубу

Ігор Суркіс позитивно оцінив багаторічний період роботи Олександра Іщенка, який покидає посаду очільника клубної академії. Президент Динамо, пояснив у чому заслуга фахівця перед "біло-синіми".

Днями стало відомо, що 72-річний Олександр Іщенко уже не буде очолювати академію Динамо у наступному сезоні. Вклад фахівця оцінив президент клубу Ігор Суркіс, який дав коментар порталу sport-express.ua.

Що сказав Суркіс про Іщенка?

За словами клубного власника, довгий період Іщенка на чолі школи Динамо відзначив чималою кількістю вихованців, які доросли до високого рівня майстерності.

Він зазначив, що фахівець відродив академію клубу та став автором нового вектора розвитку.

Саме завдяки йому Динамо грає своїми талантами, часом по 10 чоловік наших вихованців виходять в основному складі. Забарний, Ванат, Миколенко, Циганков – це продукт роботи Іщенка. Десятки вихованців Динамо грають як за кордоном, так і в Україні. Це Царенко, Дячук, Сирота та багато інших. Якщо я почну перераховувати всіх, то не вистачить паперу, щоб їх записати,

– сказав Ігор Суркіс.

За словами президента столичного клубу, там не планують прощатись із 72-річним спеціалістом. Зміни на чолі академії відбудуться у зв’язку з поважним віком фахівця, але Іщенко не покине Динамо.

Він обов'язково залишиться працювати в структурі Динамо, тому що у нього приголомшливі організаторські здібності,

– додав Ігор Суркіс.

Президент "біло-синіх" заявив, що поки не знає ім’я наступника колишнього очільника академії. Але ЗМІ уже знайшли імовірну кандидатуру.

Хто може замінити Іщенка на посаді?

Наразі ширяться чутки про те, що академію Динамо може очолити Сергій Білан, який доволі плідно працював на Закарпатті. Про це пише портал UA-Football.

Про Білана відомо, що він з 2017 року став одним із засновників дитячої школи ФК Минай. Згодом був у цьому клубі спортивним директором. У січні цього року він почав працювати на аналогічній посаді у ФК Ужгород, який наразі виступає у Першій лізі.

