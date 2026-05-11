Андрій Ярмоленко може залишитись у столичному клубі на сезон 2026/27. Усе залежить від результативності атакувального футболіста у трьох наступних матчах чемпіонату, зазначив Ігор Бурбас в ефірі ютуб-каналу "BurBuzz".

За яких обставин Ярмоленко продовжить грати у футбол?

За словами блогера, усе залежить від того, чи підкориться Андрію історичне досягнення.

Все більше отримую підтверджень своєї інформації, яку озвучував буквально місяці два тому, що Андрій Ярмоленко, якщо не заб'є чотири в цьому сезоні, то продовжить контракт з київським Динамо, щоб побити рекорд,

– сказав Бурбас.

Зазначимо, що тут йдеться про звання найкращого бомбардира в історії елітного дивізіону українського футболу.

Наразі у лідера київського Динамо 121 гол у матчах національної першості. На три більше у нападника минулих часів Максима Шацьких.

За інформацією порталу Transfermarkt, узбецький форвард грав в Україні за київські Динамо та Арсенал, одеський Чорноморець, а також за Говерлу з Ужгорода.

Що ще відомо про майбутнє Ярмоленка?

Нещодавно Ігор Суркіс заявив, що футболіст може сам вирішувати свою долю. За словами президента київського клубу, Андрій навчається на курсах УЄФА та серйозно готується до роботи спортивним директором.

У найближчих матчах Ярмоленко спробує побити результат не лише Максима Шацьких, а й Сергія Реброва, який зупинився на відмітці у 123 результативні постріли у рамках українського чемпіонату.

У яких поєдинках лідер Динамо може побити рекорд?