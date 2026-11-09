Суркіс остаточно визначився з тренером Динамо до кінця року

Класичне протистояння із Шахтарем у чемпіонаті України стало для президента Динамо Ігоря Суркіса вирішальним аргументом щодо посади головного тренера. Власник київської команди ухвалив важливе рішення.

За інформацією інсайдера Віктора Вацка, доля тренерського штабу Мацея Кендзьорека вже визначена.

Хто тренуватиме Динамо

Ігор Суркіс вирішив повторити той сценарій, який він використав рік тому у випадку зі звільненням Олександра Шовковського. Тоді посаду головного тренера у статусі виконувача обов'язків отримав Ігор Костюк.

Президент Динамо дочекався зимової перерви у чемпіонаті і вирішив, що колишній тренер молодіжного складу клубу гідний того, щоб працювати з дорослою командою повноцінно. Так само Суркіс діятиме і зараз: він дав Мацею Кендзьореку кредит довіри щонайменше до завершення 2026 року.

Вже за підсумками наступних турів УПЛ та позиції команди у турнірній таблиці станом на грудень бос Динамо вирішуватиме, чи залишиться польський спеціаліст разом зі своїми співвітчизниками-асистентами у Києві.

Як завершилось Класичне у чемпіонаті України

Напередодні Динамо змогло здобути одне очко у дуелі з Шахтарем, дещо реабілітувавшись за поразку від "гірників" у Кубку України. Київський клуб навіть мав нагоду виграти, адже у другому таймі чимало часу грав у більшості.

Після 11 турів Динамо посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю та Поліссю. ФК Харків на 4-й позиції програє два очки, але має два матчі у запасі.