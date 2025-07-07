Президент Динамо показав бразильську техніку: на вогняне відео відреагував Мілевський

Київське Динамо готується до нового сезону на тренувальних зборах в Австрії. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс приїхав підтримати своїх футболістів.

Пресслужба Динамо опублікувало ефектне відео з президентом клубу Ігорем Суркісом. На ньому власник "біло-синіх" демонструє техніку жонглювання м'ячем, пише 24 Канал.

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Новий форвард для Динамо

Жодні збори Динамо не проходять без майстер-класу президента. Boss on air,

– підписала ролик пресслужба киян.

Суркіс жонглює м'ячем: відео

Майстерність Суркіса не залишилася поза увагою вболівальників столичного клубу. У коментарях вони відзначили бразильську техніку президента Динамо.

Хтось навіть запропонував включити Ігоря Суркіса в заявку "біло-синіх" на єврокубки.

"От і трансфер підʼїхав під єврокубки, молодий та перспективний".

А от найбільше вподобань зібрав коментар ексфорварда Динамо Артема Мілевського.

"Михалич творить речі", – написав у своєму оригінальному стилі Артем.

Коментар Артема Мілевського / скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського зіграли на зборах вже два матчі проти Кішварди. У першому поєдинку кияни поступилися з рахунком 0:2, а в другому взяли переконливий реванш – 3:0.