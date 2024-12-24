У ніч на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Одним із відвідувачів бою став Михайло Мудрик, пише 24 канал з посиланням на "Циганик Live".

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Циганик розкритикував Мудрика

Журналіст не розуміє, чому Михайло поїхав на бій Усика.

Підтримати Усика – правильно. Але ти зараз у біді. Потрібно думати про те, щоб вийти з цього становища. Про тебе каже весь світ. А ти демонструєш, що тобі байдуже. Це дуже неправильно,

– зазначив Циганик.

Також він сказав, що Челсі дуже підтримало його, звільнило від тренувань, а він поїхав розважатись. Як приклад він навів Срну, який ніде не з'являвся до розголошення результатів.

"Мені здається, що Мудрик не зовсім розуміє, в яке лихо він потрапив і що взагалі відбувається. Розповідають різні версії, але я в них не вірю. Вірю лише в те, що він прийняв заборонений препарат не свідомо. На Михайла подали до суду на Кіпрі. Вiн має суди в Україні. Йому потрібно вирішувати великі та серйозні питання", – додав Ігор Циганик.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за "синіх", у яких забив три голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що українець здав позитивний допінг-тест. Йому загрожує 4 роки дискваліфікації, а також до кінця розслідування він не зможе повернутися на поле.