Артем Довбик та Олексій Люндовський отримали медалі "За сприяння Збройним Силам України". Про це у своєму інстаграмі повідомив агент форварда Роми, пише 24 Канал.

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Ще одна нагорода Довбика

Люндовський опублікував відео з нагородження. На ньому видно, що медаль від міністра оборони України була вручена батьку Артема Довбика. Таку ж нагороду отримав Люндовський.

"Маємо велику честь отримати державну відзнаку від Міністерства оборони України – медаль "За сприяння Збройним Силам України".

У співпраці з Благодійним фондом "Допомоги та Надії" лише у цьому році придбано і передано понад 10 автівок на потреби військових. Зокрема, пікап Isuzu D-Max, що на даному відео, вже допомагає вирішувати бойові завдання 28 бригаді морської піхоти. Наше кредо – менше слів, а більше справ! Слава Україні! Разом до Перемоги!", – написав Люндовський.

Відзнака Довбику та його агенту за волонтерську діяльність

Зазначимо, що Артем Довбик не афішує волонтерську діяльність. Проте допомога від нього та його агента надходить у значних кількостях. Вони купують на потреби військовим fpv-дрони, квадрокоптери, автомобілі, генератори та інші необхідні засоби.

Нагадаємо, що в останньому матчі Серії А проти Парми (5:0) Довбик відзначився голом та асистом. Завдяки результативним діям форвард потрапив до символічної збірної 17-го туру за версією SofaScore.