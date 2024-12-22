Рома – Парма 5:0

Голи: Дібала, 8, 51, Салемакерс, 13, Паредес, 74, Довбик, 83

У неділю, 22 грудня, на "Стадіо Олімпіко" у Римі відбувся матч 17-го туру Серії А між командами Рома та Парма. У стартовому складі господарів поля з перших хвилин вийшов Артем Довбик, пише 24 Канал.

Читайте також Тренер Роми прокоментував виступ Довбика, який оформив дубль у Кубку Італії

Як зіграв Довбик у матчі з Пармою

У турнірній таблиці чемпіонату римляни лише на один бал випереджали Парму. Тож матч між суперниками був за шість очок.

Втім, особливої інтриги глядачі не побачили. Рома обіграла "еміліанців" з рахунком 5:0. Дублем відзначився аргентинець Пауло Дібала. Ще по одному голу забили Салемакерс, Паредес та наш Довбик.

Українець провів на полі весь поєдинок. На 51-й хвилині нападник кумедно асистував Дібалі. Алексіс Салемаркерс сильно пробив з меж штрафного майданчик, м'яч влучив у тулуб Довбика та опинився у Дібали. Аргентинцю залишилося переправити його в пусті ворота.

Відео асисту Довбика

На 83-й хвилині Артем поставив фінальну крапку у поєдинку. На цей раз Дібала асистував Довбику. До речі, це вже дев'ятий гол українця в сезоні.

Відео голу Довбика