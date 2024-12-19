Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. У цьому поєдинку свою 7-матчеву безгольову серію перервав Артем Довбик, зробивши дубль.

До теми Надважливі голи для Довбика: українець оформив дубль у Кубку Італії

Післяматчевий коментар наставника Роми

Після фінального свистка головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі висловився щодо виступу українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW. Він сподівається, що голи допоможуть Артему Довбику повернути впевненість і розповів, що заважає футболісту вийти на пік форми:

Сподіваюся він розквітнув. Голи допомагають тобі тренуватися краще, вони важливі для нього та команди. Він не тренується як слід, оскільки страждає від тисячі маленьких проблем: на жаль, він має потужну фізичну структуру, і тому йому потрібні тренування. Йому потрібна допомога для повернення найкращої форми.

Зазначимо, що проти Сампдорії Артем Довбик провів на полі 78 хвилин. Протягом гри він завдав чотири удари по воротах (три у площину), віддав 100% точних передач (6 з 6) та здійснив одну невдалу спробу дриблінгу,

Довідка. Всього у нинішньому сезоні український форвард зіграв 21 поєдинок за Рому. Він має у своєму активі вісім голів та один асист.

Наступний матч "вовки" проведуть 22 грудня проти Парми. Гра розпочнеться о 13:30 за київським часом.