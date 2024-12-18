Рома – Сампдорія 4:1

Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 – Єпес, 61

Рома провалила гостьовий матч проти Комо в Серії А. Домашня гра проти Сампдорії у Кубку Італії, це шанс для "вовків" реабілітуватись перед власними вболівальниками, повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога Роми

"Вовки" впевнено розпочали кубкове протистояння із Сампдорією. На 9-й хвилині матчу Артем Довбик відкрив рахунок у грі, замкнувши передачу від партнера по команді.

За 10 хвилин після першого голу український форвард подвоїв перевагу римлян. Довбик вдало зіграв на добиванні після того, як м'яч влучив у поперечку від захисника Сампдорії.

На 24-й хвилині матчу Томаззо Бальданці забив 3-й гол Роми у ворота генузійського колективу.

У підсумку перший тайм завершився на користь команди Артема Довбика.

Другу половину гри "вовки" розпочали не так активно, вважаючи, що справу вже зроблено. Однак, згодом Сампдорія змогла скористатись розслабленістю Роми.

На 61-й хвилині матчу Жерар Єпес відзначився забитим голом. Рахунок на табло змінився – 3:1.

Клаудіо Раньєрі вирішив приберегти Артема Довбика на наступні матчі. Українця на 77-й хвилині матчу змінив Елдор Шомуродов.

Узбецький форвард перших дотиком відзначився забитим голом. Шомуродов головою замкнув подачу від партнера по команді.

У підсумку матч завершився перемогою Роми 4:1. Римляни впевнено крокують у наступний раунд Кубка Італії, де зіграє проти Мілана.