29-річного гравця було затримано представниками ТЦК на одному з блокпостів в Закарпатській області. Подія відбулась біля населеного пункту Тячів, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.
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Колос посприяв затриманню Харатіна
За інформацією від джерела, Ігор Харатін під час затримання перебував в автомобілі разом зі своєю сім'єю.
Зазначимо, що у ситуацію з півзахисником втрутився Колос. Влітку згідно з рішенням головного тренера Ігоря Харатіна було переведено у другу команду ковалівського клубу.
Скоріш за все, через цю ситуацію хавбек втратив бронювання.
Що відомо про Харатіна
- У поточній кампанії Ігор Харатін зіграв у десяти матчах за клуб, де відзначився двома забитими м'ячами.
- Контракт півзахисника з Колосом розрахований до літа 2026 року.