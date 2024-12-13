29-річного гравця було затримано представниками ТЦК на одному з блокпостів в Закарпатській області. Подія відбулась біля населеного пункту Тячів, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.

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Колос посприяв затриманню Харатіна

За інформацією від джерела, Ігор Харатін під час затримання перебував в автомобілі разом зі своєю сім'єю.

Зазначимо, що у ситуацію з півзахисником втрутився Колос. Влітку згідно з рішенням головного тренера Ігоря Харатіна було переведено у другу команду ковалівського клубу.

Скоріш за все, через цю ситуацію хавбек втратив бронювання.

Що відомо про Харатіна