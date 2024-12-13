Відомий блогер Ігор Бурбас поділився інформацією щодо падіння російського безпілотника поблизу Будинку футболу. Представники УАФ прокоментували подію у центрі столиці, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Що сказали в УАФ про падіння безпілотника

В УАФ заперечили інформацію футбольного журналіста. Там зазначили, що падіння ворожого БпЛа відбулося на значній відстані від території офісу організації.

Це неправда, на території УАФ нічого не падало. Уламки впали у парковій зоні в напрямку НСК "Олімпійський" в значній відстані від УАФ. Вибухотехніки та поліція просто проїхали територією Будинку футболу,

– заявили в УАФ.

Нагадаємо, що за словами Бурбаса уламок безпілотника довжиною 1,5 метра впав поблизу головної будівлі Будинку футболу. Про це йому повідомили працівники штаб-квартири УАФ.

Зазначимо, що у КМДА повідомили про падіння уламків російських дронів у Печерському районі столиці. Попередньо вони впали на відкритій місцевості, без пожежі та постраждалих.