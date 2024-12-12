За інформацією відомого журналіста Ігоря Бурбаса, уламки ворожого БпЛа впали поблизу Будинку футболу. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

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Росія атакувала Будинок футболу у Києві

Працівники штаб-квартири Української асоціації футболу повідомили Бурбасу, що один з уламків довжиною 1,5 метра впав біля головного офісу.

Це відбулося внаслідок роботи ППО Збройних сил України. На щастя, жодна особа не постраждала. Також не постраждала сама будівля Асоціації.

Зазначимо, що у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що падіння БпЛа зафіксували у Печерському районі столиці. Наразі триває атака ворожих безпілотників.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що один з "Шахедів" летів у бік центру столиці з лівого берега Дніпра.