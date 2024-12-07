На честь річниці відзнаки Шевченко привіз нагороду в Україну. Її виставили у Києві в парку імені Тараса Шевченка. Тут Золотий мʼяч пробуде з 7 по 15 грудня, а вже 16 грудня вирушить у турне Україною, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

Довідка. Золотий м’яч – футбольна нагорода, заснована французьким журналом France Football у 1956 році. Її щороку вручають найкращому гравцеві світу (до 2007 року – найкращому гравцеві Європи). За всю історію відзнаки лише троє українців здобували цей трофей: Олег Блохін у 1975-му році, Ігор Беланов – у 1986-му та Андрій Шевченко, якому нагорода була вручена 13 грудня 2004-го.

У 2004 році Андрій Шевченко вперше став чемпіоном Італії, вдруге став кращим бомбардиром Серії А та завоював Суперкубок Італії. За рік до цього Шевченко виграв з Міланом Лігу чемпіонів. А ще Андрій Шевченко був капітаном збірної України, яка у 2004-му році вдало розпочала відбірний цикл, по закінченні якого вперше вийшла у фінальну частину Чемпіонату світу.

Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні Золотий м’яч у Києві та що він вирушить далі — у подорож українськими містами, щоб надихати дітей займатися футболом. Щоб нагадувати, що зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити, що все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар Золотого м’яча,

— коментує Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу.

Представлення Золотого м'яча Андрія Шевченка у Києві / фото УАФ:

Золотий м’яч буде представлений у Києві до 15 грудня включно. Згодом Укрзалізниця провезе трофей Україною. Зокрема він побуває у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка Яготині. У кожному місті нагорода буде виставлена на центральному залізничному вокзалі й доступна для всіх охочих*.

Варто знати. Зважаючи на поточну ситуацію, перелік населених пунктів, де побуває легендарна нагорода, може змінюватися.