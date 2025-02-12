Синьо-жовтий подіум: Україна здобула перше "золото" на Іграх нескорених

У Канаді тривають Ігри нескорених-2025, у яких беруть участь військовослужбовці та ветерани, що зазнали поранень. У третій змагальний день представник України Володимир Марченко здобув першу золоту нагороду для нашої команди.

У вівторок, 11 лютого, у канадському Вістлері відбулися лижні перегони стоячи (класу INO2). Українські спортсмени зібрали весь комплект нагород у цьому виді змагань, пише 24 Канал. Читайте також Принц Гаррі підійшов особисто підтримати українських спортсменів на Іграх нескорених Тріумф українців на Іграх нескорених Перемогу у лижних перегонах здобув Володимир Марченко. Він подолав дистанцію за 3:02.80 хвилини та приніс першу золоту медаль для збірної України на Іграх нескорених-2025. Другу сходинку п'єдесталу посів Ярослав Шаркий, який поступився переможцю лише 40 секунд. Третє місце посів Валерій Одайник, якому дісталася бронзова нагорода. Результат лижних перегонів (INO2) 1. Володимир Марченко (Україна) 3:02.80 хв.

2. Ярослав Шаркий (Україна) +0.40

3. Валерій Одайник (Україна) +1:55.00 Загалом збірна України здобула на Іграх нескорених п'ять медалей. Ще дві срібні медалі завоювали Віктор Дикий у лижних перегонах (клас сидячих) та Арсен Рябошапка в гірськолижному спорті класу IAS2. Змагальна програма Ігор нескорених триватиме до 16 лютого. Україну представляє рекордна в історії кількість учасників – 35 спортсменів.