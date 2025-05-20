Росіяни на фронті вбили 21-річного майстра спорту Іллю Ковальова

Українські воїни продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів, яка тільки з початку повномасштабного вторгнення триває вже четвертий рік. За це наша нація платить найдорожчу ціну.

Щодня на фронті гинуть та отримують поранення найсміливіші громадяни України. Напередодні список "Янголів спорту", на жаль, поповнився новим іменем.

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Непоправна втрата

На війні проти російських загарбників обірвалося життя майстра спорту України з сучасного п’ятиборства Іллі Ковальова, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу федерації. Він загинув 19 травня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Людина неймовірного потенціалу, всебічно розвинутий, талановитий – назавжди 21! Неймовірний біль, сум і нескінченне почуття ненависті до клятої русні,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ілля став майстром спорту у 2021 році, представляючи ФСТ Динамо. Його тренерами були Олександр Вигівський і Вадим Тищенко.

До повномасштабного вторгнення Росії юний спортсмен був членом збірної України. Також він здобував вищу освіту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям і близьким захисника України. Вічна пам'ять Іллі Ковальову…

Нагадаємо, що у квітні на фронті загинув ще один український спортсмен Ігор Власюк. Він був регбістом львівської команди Батяри.