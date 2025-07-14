Патріотичні тату та відмова від українського громадянства: що відомо про гімнаста Ковтуна

Ще на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Ілля Ковтун був одним із героїв України, як вже на початку грудня минулого року перетворився у зрадника рідної країни. Спортивний гімнаст вирішив змінити громадянство.

На початку грудня 2024 року з'явилась інформація, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева хочуть змінити громадянство. 24 Канал розповідає про спортивні досягнення гімнаста, патріотичні татуювання та зміну громадянства.

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Які спортивні досягнення у кар'єрі Ковтуна?

Один із експровідних гімнастів збірної України народився 10 серпня 2003 року у Черкасах. У майже 4-річному віці батьки віддали Іллю на гімнастику. Перші свої кроки у цьому виді спорту Ковтун робив під керівництвом Ірини Надюк у Черкаській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Олімпія".

Відтоді Ковтун почав свій успішний шлях у спортивній гімнастиці. Ілля успішно виступав, як на юнацькому, так і вже на дорослому рівні. У 2019-му році Ілля завоював аж 5 нагород на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Гімнаст є 6-разовим чемпіоном Європи та срібним призером серед юніорів, а також є дворазовим призером Юніорського чемпіонату світу та дорослого ЧС.



Ілля Ковтун / Фото Getty Images

Ілля Ковтун – чотириразовий переможець та призер чемпіонату Європи. Однак його найбільшим спортивним досягненням у кар'єрі залишається "срібло" Олімпіади-2024, яке завоював у французькому Парижі. Уродженець Черкас став автором першої та єдиної нагороди України на Іграх-2024 зі спортивної гімнастики.

До цього Ковтун двічі зупинився у кроці від бронзової олімпійської медалі у багатоборстві та вільних вправах у столиці Франції. Тоді ще український гімнаст відкривав фінал на паралельних брусах та отримав за свій виступ 8.5 бала, отримавши у підсумку 15.500 бала.

Випередити Іллю вдалось лише китайцю Цзиньюаню (16.200 бала).



"Срібло" Ковтуна на Олімпіаді-2024 / Фото Getty Images

Україна втратила надію на медаль Ігор у Лос-Анджелесі?

Ковтуном б далі захоплювались земляки, а юні гімнасти брали приклад, якби Ілля не вирішив виступати за іншу країну. На початку грудня минулого року з'явилась шокуюча інформація про можливу зміну спортивного громадянства срібного призера Ігор-2024 та його тренерки. Начебто обидвоє хочу продовжити працювати під прапором Хорватії.

Була інформація, що фінальне рішення спортсмен та його наставниця приймуть до кінця 2024-го року. Після чого Ірина Горбачева підтвердила дану інформацію.

Тренерка Ковтуна відреагувала на слова головного редактора Трибуни Олега Щербакова, який у фейсбуці назвав спортивну гімнастику "хворою", а такий перехід під час війни "великою помилкою, яку ніхто не пробачить".

Якщо гімнастика спортивна "хвора", то її необхідно або лікувати, або ізолювати… Зрада це всі кола пекла, які ми проходили й проходимо… Дякую, що звернули на нас увагу, коли вже є "срібло" ОІ-2024, а до цього, чомусь, не дуже усіх цікавило кому та що хто буде пробачати..., як ми тримаємося, якими психологічними, моральними, фізичними, фінансовими тощо ресурсами тримаємося!!!

– написала тренерка гімнаста.

Стелла Захарова різко прокоментувала таке рішення гімнастки та його тренерки. У своєму коментарі вона звинуватила Горбачеву.

Цікаво. Ірину Горбачеву раніше була у номінації "Тренер року" від European Gymnastics.



Ілля Ковтун із тренеркою / Фото Getty Images

Лише у середині квітня гімнаст вперше прокоментував свою зміну спортивного громадянства. Ковтун розповідав, що процес зміни громадянства вже запущений та пояснив, чому вирішив припинити свої виступи за Україну. За його словами, на це було декілька причин.

Ви знаєте, як сніг спускається з гори – спочатку це маленький сніжок, а потім він стає більшим. Так і в мене сталося за ці три роки. Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство.

Він заявив, що відчуває моральний обов’язок перед людьми в Осієку, які його прийняли.

"Я фактично жив у них, спав, тренувався та харчувався в "Соколу". Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні. У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою", – додав Ілля.

Також слід додати, що майже уся родина спортсмена живе за кордоном.

11 липня 2025 року стало відомо, що Ковтун офіційно змінив громадянство. Відтепер Ілля виступатиме за збірну Хорватії. На сайті Міжнародної федерації гімнастики з'явились прізвища гімнастів, які змінили громадянство. Серед цієї трійки було й прізвище Ковтуна.



Ковтун змінив громадянство / Скриншот із сайту Міжнародної федерації гімнастики

Однак одразу Ковтун не зможе виступати на змаганнях під новим прапором. Іллі доведеться відсидітись на "карантині" через відмову від українського громадянства.

Після чого хорватська федерація гімнастики повідомила, що усунення їх нового представника від міжнародних змагань триватиме до 10 липня 2026 року. Це дозволить Іллі дебютувати на рідному чемпіонаті Європи, який відбудеться у серпні наступного року у Загребі.

Українські татуювання Ковтуна та що сказав Беленюк?

На тлі срібного призера Олімпійських ігор-2024 є чимала кількість тату, які нагадуватимуть йому про країну, де він народився. На руках Іллі є монумент "Батьківщина-Мати", слово "Воля" у вигляді тризуба, нижче ліктя напис "Home" (з англійської – дім) із мапою України, соняшник, який символізує рідну країну.

Також на тілі Ковтуна набита цитата Тараса Григоровича Шевченка із поеми "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Українські татуювання Ковтуна / Фото з інстаграму, Getty Images

Раніше олімпійський чемпіон із боротьби та депутат Жан Беленюк розкритикував рішення гімнаста, порадивши йому робити нові тату, які символізують Хорватію.

А так… що можу сказати, час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка,

– писав Жан Беленюк.

Наразі Ковтун на "карантині" буде підтримувати свою фізичну форму, удосконалювати свої виступи та чекати повернення до міжнародних змагань. Цікаво, чи буде кар'єра Іллі Ковтуна такою ж переможною та успішною під хорватським прапором?