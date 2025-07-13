Ковтун відсидить карантин через відмову від українського громадянства
- Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське, через що буде відсторонений від змагань до липня 2026 року.
- Ковтун дебютує за збірну Хорватії на чемпіонаті Європи у серпні 2026 року, а у жовтні 2026 року виступить на чемпіонаті світу.
- Зміна громадянства відбулася після подачі документів у 2024 році, і була підтверджена у липні 2025 року.
Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун офіційно змінив громадянство. Відомий спортсмен в подальшому представлятиме Хорватію.
Перехід Іллі Ковтуна під прапора Хорватії передбачає тимчасове відсторонення спортсмена від змагань. Колишньому українцю доведеться відсидіти рік карантину, пише 24 Канал з посиланням на Хорватську федерацію спортивної гімнастики.
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Коли Ковтун дебютує за збірну Хорватії?
Хорватська федерація повідомила, що відсторонення від міжнародних змагань для Ковтуна триватиме до 10 липня 2026 року. Таким чином, спортсмен отримає можливість дебютувати за збірну Хорватії на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Загребі у серпні 2026 року. Ця континентальна першість буде домашньою для хорватів, а тому Ковтун виступатиме перед своїми новими вболівальниками.
У жовтні 2026 року також відбудеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. У Хорватії розраховують, що Ілля здобуде для їхньої збірної найвищі нагороди на цих змаганнях.
Ковтуну доведеться пропустити етапи Кубка світу та частину змагань Кубка світового виклику, які проходитимуть у перше півріччя 2026 року.
Головне про зміну громадянства Ковтуна
- Нагадаємо, що Ілля Ковтун з 2022 року проживає у Хорватії. Наприкінці 2024 року він разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою подали документи на зміну громадянства.
- У Хорватії у прискореному режимі розв'язали усі питання з отриманням нового паспорту. 10 липня 2025 року Міжнародна федерація гімнастики підтвердила зміну громадянства Ковтуна.
- За збірну України Ілля Ковтун здобув "срібло" на Олімпійських іграх в Парижі у вправах на паралельних брусах. 21-річний спортсмен є дворазовим призером чемпіонату світу та чотириразовим чемпіоном Європи.