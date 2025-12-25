Ковтун, який змінив громадянство та втік до Хорватії, назвав Україну "своєю країною"

Влітку 2025 року гімнаст Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство. Тепер на змаганнях він представляє не Україну, а Хорватію.

Спортсмен висловився стосовно критики на свою адресу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на хорватський портал Net.hr.

Що Ковтун сказав про критику у свій бік?

Спортивний гімнаст відверто зізнався, що приймає усю критику, яка ллється у його сторону, що пов'язана з переходом в іншу збірну. За словами Ковтуна, реакція українців була прогнозованою, але при цьому він назвав Україну "своєю країною".

Реакція на мій переїзд з України була різною. Було трохи нормальної реакції, було трохи негативної. Це все зрозуміло. Така зараз ситуація в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. І ми хотіли залишитися нормальними людьми. І ми ними залишилися,

– сказав Ковтун.

Раніше Вадим Гутцайт розніс гімнаста за зміну громадянства. У коментарі виданню LB.ua очільник Національного олімпійського комітету України заявив, що не розуміє слова Ковтуна, який казав, що у нього не було підтримки від держави.

"Я читав останнє його інтерв’ю. Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз – ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово", – сказав чиновник.

Хто ще з українських спортсменів змінив громадянство?