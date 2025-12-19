Радомир Стельмах потрапив до розширеної заявки збірної Німеччини на 2026 рік. 20-річного гімнаста внесли до кадрового реєстру спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Німецького гімнастичного союзу (DTB).
Чому Стельмах вирішив виступати за Німеччину?
У документі DTB вказано, що Стельмах представляє федерацію гімнастики німецької федеральної землі Бранденбург. Українця включили до списку у статусі "перспективний атлет". Це означає, що Радомир розглядається кандидатом до національної збірної Німеччини.
Тренер гімнаста Едуард Єрмаков в інтерв'ю Спорт24 розповідав, що Стельмах мешкає у Німеччині останні два роки (дані на грудень 2024 року – 24 Канал). Спортсмен не продовжив контракт з Міністерством молоді та спорту України. Через це його виключили зі складу збірної. Тоді ще не йшлося про зміну громадянства.
Що відомо про Стельмаха?
Радомир Стельмах народився 18 серпня 2005 року у Запоріжжі. Спортивною гімнастикою хлопець розпочав займатися з шестирічного віку.
Він вихованець запорізької дитячо-юнацької школи №1. На дебютному чемпіонаті Європи серед юніорів у 2020 році здобув золоту медаль у командній першості разом з Іллею Ковтуном.
У послужному списку перспективного атлета також "золото" дорослого чемпіонату Європи-2024 у командному багатоборстві. За збірну України Стельмах виступав разом з Іллею Ковтуном, Олегом Верняєвим, Ігорем Радівіловим та Назаром Чепурним. У тому ж році брав участь в Олімпійських іграх у Парижі.
Хто з українських атлетів змінив громадянство останнім часом?
Збірна України зі спортивної гімнастики у липні 2025 року остаточно втратила срібного призера Ігор-2024 Іллю Ковтуна. Титулований спортсмен надалі виступатиме за збірну Хорватії.
У грудні 2025 року стрибунка у воду Софія Лискун несподівано оголосила про отримання російського громадянства. Дворазову чемпіонку Європи вже виключили зі складу збірної та позбавили усіх нагород.
Ще одну молоду спортсменку втратила Федерація дзюдо України. 21-річна Єлизавета Литвиненко відтепер виступатиме під прапорами ОАЕ.